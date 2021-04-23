Леди Красота и здоровье
22 апреля 21, 10:15
Пищевая сода: когда может быть полезной для здоровья
Старательные хозяйки наверняка назовут множество способов использовать соду для наведения чистоты и блеска в квартире, не говоря уже о применении в выпечке. Но также простое средство может быть полезным здоровью, – об этом пишет издание Express, ссылаясь на медицинский ресурс Dr Axe.
Какими же именно полезными свойствами обладает сода?
Инфекции мочевыводящих путей. Даже представители науки соглашаются с тем, что пищевую соду можно использовать в лечения инфекций мочевыводящих путей (ИМП). В испытаниях прием соды в течение нескольких недель помог нейтрализовать кислотность мочи у пациентов с ИМП, что поспособствовало облегчению болезненных симптомов.
Пищеварение. С помощью соды можно улучшить баланс pH в желудке и тем самым активизировать работу пищеварения.
Почки. Прием соды в случае заболевания почек помогает замедлить его прогрессирование, улучшает общее состояние пациентов.
Полость рта. Пищевая сода является естественным противогрибковым и антибактериальным средством – она эффективно уничтожает определенные виды микроорганизмов. Например, к ее действию чувствительны бактерии Streptococcus mutans, вызывающие разрушение зубов и плохой запах изо рта.
Физическая форма. Многие спортсмены знают, что прием соды может снизить вероятность развития мышечной боли после тренировки, улучшает выносливость.
Источник: https://newsyou.info/