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Леди
Красота и здоровье
22 апреля 21, 10:15
Пищевая сода: когда может быть полезной для здоровья
сода
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Обычная дешевая пищевая сода может помочь избавиться от неприятного запаха изо рта, а также улучшить работу пищеварительной системы.
Старательные хозяйки наверняка назовут множество способов использовать соду для наведения чистоты и блеска в квартире, не говоря уже о применении в выпечке. Но также простое средство может быть полезным здоровью, – об этом пишет издание Express, ссылаясь на медицинский ресурс Dr Axe.

Какими же именно полезными свойствами обладает сода?

Инфекции мочевыводящих путей. Даже представители науки соглашаются с тем, что пищевую соду можно использовать в лечения инфекций мочевыводящих путей (ИМП). В испытаниях прием соды в течение нескольких недель помог нейтрализовать кислотность мочи у пациентов с ИМП, что поспособствовало облегчению болезненных симптомов.

Пищеварение. С помощью соды можно улучшить баланс pH в желудке и тем самым активизировать работу пищеварения.

Почки. Прием соды в случае заболевания почек помогает замедлить его прогрессирование, улучшает общее состояние пациентов.

Полость рта. Пищевая сода является естественным противогрибковым и антибактериальным средством – она эффективно уничтожает определенные виды микроорганизмов. Например, к ее действию чувствительны бактерии Streptococcus mutans, вызывающие разрушение зубов и плохой запах изо рта.

Физическая форма. Многие спортсмены знают, что прием соды может снизить вероятность развития мышечной боли после тренировки, улучшает выносливость.

Источник: https://newsyou.info/
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