Пищевая сода: когда может быть полезной для здоровья

Старательные хозяйки наверняка назовут множество способов использовать соду для наведения чистоты и блеска в квартире, не говоря уже о применении в выпечке. Но также простое средство может быть полезным здоровью, – об этом пишет издание Express, ссылаясь на медицинский ресурс Dr Axe.





Какими же именно полезными свойствами обладает сода?





Инфекции мочевыводящих путей. Даже представители науки соглашаются с тем, что пищевую соду можно использовать в лечения инфекций мочевыводящих путей (ИМП). В испытаниях прием соды в течение нескольких недель помог нейтрализовать кислотность мочи у пациентов с ИМП, что поспособствовало облегчению болезненных симптомов.





Пищеварение. С помощью соды можно улучшить баланс pH в желудке и тем самым активизировать работу пищеварения.





Почки. Прием соды в случае заболевания почек помогает замедлить его прогрессирование, улучшает общее состояние пациентов.





Полость рта. Пищевая сода является естественным противогрибковым и антибактериальным средством – она эффективно уничтожает определенные виды микроорганизмов. Например, к ее действию чувствительны бактерии Streptococcus mutans, вызывающие разрушение зубов и плохой запах изо рта.





Физическая форма. Многие спортсмены знают, что прием соды может снизить вероятность развития мышечной боли после тренировки, улучшает выносливость.



