Главные правила при чистке зубов

Ежедневная гигиена ротовой полости является рекомендуемой нормой, однако и в этом плане важно не переусердствовать: эмаль разрушается быстрее, если чистить зубы три и более раз в день. Длительность данного процесса должна составлять не более трех минут, в течение которых важно уделять пристальное внимание самым удаленным участкам рта.





Следует также избавляться от налета на языке, на котором скапливается большое количество вредных бактерий. Для этого в продаже есть специальные скребки. Врачи не рекомендуют избегать сильного давления на корни зубов, поскольку в этом случае повышается риск занесения инфекции. По завершении процедуры необходимо ополоснуть рот, чтобы удалить все частички пасты.





Для этого нужно использовать не только обычную воду, но и специальные растворы, которые имеют антибактериальный эффект, а в качестве бонуса освежают дыхание.



