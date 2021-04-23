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Леди
Красота и здоровье
23 апреля 21, 10:41
Главные правила при чистке зубов
зубы
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Когда речь заходит о гигиене ротовой полости, многие стоматологи ограничиваются довольно скудными советами. Существует масса правил, о которых умалчивают зубные врачи.
Ежедневная гигиена ротовой полости является рекомендуемой нормой, однако и в этом плане важно не переусердствовать: эмаль разрушается быстрее, если чистить зубы три и более раз в день. Длительность данного процесса должна составлять не более трех минут, в течение которых важно уделять пристальное внимание самым удаленным участкам рта.

Следует также избавляться от налета на языке, на котором скапливается большое количество вредных бактерий. Для этого в продаже есть специальные скребки. Врачи не рекомендуют избегать сильного давления на корни зубов, поскольку в этом случае повышается риск занесения инфекции. По завершении процедуры необходимо ополоснуть рот, чтобы удалить все частички пасты.

Для этого нужно использовать не только обычную воду, но и специальные растворы, которые имеют антибактериальный эффект, а в качестве бонуса освежают дыхание.

Источник: https://golos.ua/
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