В Украине вырос средний размер больничного

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





"По оперативным итогам I квартала 2021 года рост среднедневного пособия по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 15,9%. Всего в январе-марте Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 млрд гривен. Это на 1,4 млрд гривен, или 51,8% больше, чем в январе-марте 2020 года", - говорится в сообщении.





Однако подчеркивается, что с начала года объем поступлений доли от ЕСВ на счет Фонда соцстрахования ежемесячно не покрывает потребность в расходах ведомства за тот же период.





"В I квартале на счет Фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн - расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве", - информирует ФССУ.





Существенный рост потребности в расходах по больничным листам наблюдается с осени прошлого года. Он связан с:





- заболеванием украинцев COVID-19

- увеличением потребности в уходе за больными детьми,

- изоляцией от COVID-19 контактных лиц,

- сезонным повышением заболеваемости,

- случаями обострения болезней из-за запрета плановых госпитализаций,

- отсутствие или меньшие объемы прохождения реабилитационного лечения на базе санаторно-курортных учреждений.



