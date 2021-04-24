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Леди
Красота и здоровье
24 апреля 21, 11:28
Сколько можно хранить заваренный чай
Чай
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Период, в течение которого можно пить заваренный чай, довольно короткий.
На срок хранения такого напитка влияют несколько факторов, в том числе его сорт и условия приготовления.

Черный чай

Черный чай рекомендуется выпивать в течение максимум 30 минут. Если после употребления остается заварка, то ее лучше поставить в холодильник. Это поможет сохранить свежесть чая на 12 часов. Если заварка простоит дольше, то лучше не рисковать здоровьем и утилизировать ее.

Зеленый чай

Зеленые сорта чая можно заваривать несколько раз, однако чай, который стоял в комнатных условиях, для повторной заварки не подходит. Как и в случае с черным чаем, заварку зеленого можно держать в холодильнике, но не больше 13 часов.

Чай с лимоном

Согласно ГОСТ 31987-2012, чай с лимоном хранится не более 30 минут. После этого срока продукт в обязательном порядке утилизируют, а не отправляют на хранение в холодильник.

Улун

Этот чай готов к употреблению буквально через пару минут после заваривания. Напиток не портится, если добавлять к нему воду, пока он теплый. В противном случае повторно заваривать улун нельзя. Заварку, которая простояла больше 6 часов, употреблять нельзя.

Каркаде

В зависимости от температуры воды, предназначения и технологии приготовления чай из суданской розы обычно настаивают от пяти минут до двух суток. В лечебных целях его можно пить как в горячем, так и холодном виде. При этом в холодильнике напиток сохраняет свои свойства примерно сутки, а при комнатной температуре – 30 минут.

В восточных странах суточную заварку приравнивают к укусу скорпиона. Считается, что при длительном хранении чайные листья начинают выделять вредные вещества. Спустя 30 минут после заваривания у напитка появляется тоненькая пленка, которая оседает на стенках желудка и не дает усваиваться питательным веществам.

Источник: https://changeua.com/
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