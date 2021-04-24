Способы избавления от темных кругов под глазами

Тёмные круги под глазами могут стать следствием интоксикации организма продуктами распада при сбое в работе почек.





Сердечников от всех прочих людей отличает синюшность кожных покровов, особенно это ярко выражено в области носа, губ и под глазами. Железистая анемия часто сопровождается появлением темных кругов вокруг глаз. Диагностировать дефицит железа в организме можно по анализу крови.





Нередко потемнением кожных покровов вокруг глаз проявляются аллергические реакции.





Если речь не идет о медицинских проблемах, то в большинстве своем мы сами провоцируем появление темных кругов своим поведением – это так называемые внутренние причины.





Одна из самых распространённых в последнее время причин синяков под глазами – усталость глаз из-за долгой работы за компьютером.





Недосыпание не лучшим образом сказывается на цвете кожи вокруг глаз.





Худший враг для цвета кожи вокруг глаз – вредные привычки (алкоголь и табак), которыми женщины обладают в равной степени с мужчинами.





Аналогичным образом «проявляют» темные круги стресс, волнение, переживание.





Чтобы избавиться от косметического недостатка под названием «тёмные круги», нужно избавиться от некосметической проблемы со здоровьем. В случае, если заболевание хроническое, рассчитывать на полное избавление от кругов не удастся.





Рецепты народной медицины помогут снять внешние проявления. Вот несколько рецептов. Выбирайте любой!





1. Протирать веки кусочками льда, сделанными из замороженного травяного настоя. Одним из лучших средств для его приготовления является обыкновенная петрушка.





Чтобы приготовить кубики, залейте столовую ложку травы кипятком. Затем дайте средству настояться 15-20 минут, процедите и охлажденный заливайте в формочки для льда.





2. Наложить на веки тампоны, смоченные в зеленом чае.





3. Сделать контрастные компрессы, приготовленные из настоя трав: аптечной ромашки, шалфея или укропа.





4. Эффективное средство — маска для век из жирного творога.





5. Огурец — отличное освежающее средство. Можно наложить на веки кусочки огурца или растереть его, выжать сок и сделать из него компрессы.





6. Маска из сырого картофеля. Чтобы приготовить ее, необходимо натереть картофель на мелкой терке, завернуть в марлю или тонкую ткань и наложить на веки на 5–7 минут.



