Куркума: 5 способов улучшить здоровье

Куркума обладает рядом преимуществ, но пять ее особенно важных оздоровительных эффектов связаны с профилактикой рака, сердечных заболеваний, заболеваний мозга, артрита и депрессии. Считается, что ее преимущества связаны с соединениями, называемыми куркуминоидами, наиболее важным из которых является куркумин.





Вот пять подтвержденных наукой способов улучшить здоровье за счет использования куркумы.





Снизить риск заболеть раком. Учеными было обнаружено, что компонент специи, куркумин, может содействовать подавлению роста, развития и распространения по организму рака. В частности, он обладает свойством подавлять ангиогенез – процесс роста новых кровеносных сосудов в опухолях, что лишает из нужного питания, вызывая гибель. Также имеются свидетельства того, что куркумин препятствует возникновение рака пищеварительной системы. В 30-дневном исследовании с участием 44 мужчин, страдавших поражениями кишечника с риском злокачественности, ежедневный прием куркумина уменьшил количество таких поражений на 40 процентов.





Улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Также подтверждено, что куркума – вновь благодаря куркумину – может улучшать функцию эндотелия или внутренней выстилки кровеносных сосудов. Именно эндотелиальная дисфункция является основной причиной сердечных заболеваний и поломки механизмов, регулирующих кровяное давление, свертываемость крови.





Улучшить защиту от заболеваний головного мозга. Многие такие заболевания связаны со снижением уровня нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) – гормона роста, который функционирует в головном мозге. Наука подтверждает, что куркумин увеличивает уровень BDNF в головном мозге. Тем самым он может отсрочить или даже обратить вспять болезни мозга, считают ученые.





Защитить суставы. Сегодня имеется достаточно много данных, подтверждающих, что куркумин, будучи противовоспалительным соединением, может помочь при воспалении суставов, вызванном артритом. В одном исследовании с участием людей, больных ревматоидным артритом, было показано, что куркумин может действовать эффективнее противовоспалительного препарата.





Противостоять депрессии. В плане защиты от этого психического заболевания использование куркумина, по мнению ученых, может быть весьма многообещающим. В контролируемом исследовании с участием 60 человек, страдавших депрессией, компонент куркумы через шесть недель применения привел к улучшениям, подобным прозаку.





В то же время исследователи подчеркивают важность соблюдения дозировок. ВОЗ рекомендует не превышать уровень до 3 мг куркуминоидов на килограмм веса. Прием куркумы при использовании лекарств должен предварительно согласовываться с врачом.



