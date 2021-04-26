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Леди
Красота и здоровье
26 апреля 21, 12:23
«Правильное» время для утреннего кофе
Кофе
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Британский диетолог Кэтрин Келли рассказала об опасности кофе по утрам.
Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам эксперта, употребление этого напитка спросонок или в неподходящее время суток не всегда дает заряд бодрости. «Из-за него можно почувствовать себя еще более сонным, если выпить кофе, когда вы еще не до конца проснулись», — говорит Келли. Она рекомендует пить кофе не раньше, чем через 30 минут после пробуждения.

Тем, кто не выспался, также не следует пить кофе натощак, считает диетолог. По ее утверждению, это приведет к повышению уровня сахара в крови спустя несколько часов.

«Но если пить кофе после завтрака, сахар в крови повышаться не будет, — объясняет Келли. — Этому помешают растительные волокна и белок из вашего завтрака».

Источник: https://golos.ua/
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