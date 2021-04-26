Что делать при укусе клеща: алгоритм действий

Известно, что клещ – это не насекомое, а паукообразное существо. В Украине живет несколько разновидностей этих паразитов, но в отношении переноса заболеваний опасны иксодовые лесные и луговые клещи. Поэтому не стоит заблуждаться, что клещ может укусить вас только в лесу или в лесопарковой зоне. Они прекрасно себя чувствуют в траве и на кустах, нападая на жертву, как правило, на высоте 40-50 см от земли. Так что встретиться с этим вредным сородичем паука можно во дворе, на улице, в сквере – в общем, в любом месте, где растет трава и кустарники.





Клещи могут быть разносчиками порядка 30 разных заболеваний. Одна из самых опасных для человека – лайм-боррелиоз (болезнь Лайма или мигрирующая эритема). Это самая распространенная в Украине инфекция, передаваемая клещами. Болезнь Лайма очень коварна, и на первых порах может протекать в легкой форме. Но если ее вовремя не определить и не оказать человеку своевременное лечение, через 2 месяца возникают серьезные осложнения: поражения кожи, центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Иногда вплоть до инвалидности.





Специалисты знают, что клещи не падают с деревьев и не умеют прыгать. С этой точки зрения для прогулок сухие хвойные леса куда безопаснее, чем поросшие густой травой поляны. Попав на тело, клещ не присасывается сразу, а ползает примерно 20-30 минут в поисках места с более нежной кожей. Поэтому старайтесь осматривать себя и детей сразу же после прогулки в потенциально опасных участках. Обращайте внимание на самых мелких козявок: в голодном состоянии длина тела клеща не больше 3 мм, а вот присосавшись и напившись крови, он может увеличиться до 1,5 см.





Вторая, без преувеличения, смертельно опасная болезнь – это клещевой энцефалит. Возбудитель этой болезни поражает головной или спинной мозг человека. Прогноз выздоровления колеблется в зависимости от формы заболевания. В тяжелых случаях дело может доходить до паралича и недостаточности многих органов. По статистике прошлых лет, в Украине энцефалитных клещей очень мало. За год инфекционисты фиксируют не больше 10 случаев заражения клещевым энцефалитом. Однако проблема, как говорится, имеет место быть.





В списке остальных болезней, передаваемых клещами, анаплазмоз, эрлихиоз, бабезиоз (пироплазмоз), бартонеллез. Это тоже малоприятные инфекции, которые могут создать серьезные проблемы со здоровьем и даже привести к смерти. Однако они, как правило, угрожают людям со слабым иммунитетом.





Самые любимые места клещей на теле человека – это места с нежной и тонкой кожей, где ближе всего расположены кровеносные сосуды. Поэтому при осмотре начинайте с подмышек, шеи, кожи за ушами, паховой области. Впрочем, голодные клещи не всегда ползут далеко и долго: они могут «уютно» присосаться на руках – на сгибе локтя с внутренней стороны, а также на ногах – с обратной стороны колена. Если вы обнаружили клеща в этих или других местах, самое главное – не паникуйте и не начинайте его дергать или выдавливать. Вытащить клеща из тела обязательно нужно полностью, не повредив тело и не оторвав головку.





При обнаружении клеща медики рекомендуют действовать по такому алгоритму:





Оцените, как давно мог присосаться клещ, и как быстро вы сможете добраться до ближайшего травмпункта. Объективно лучше, если паразита будет извлекать специалист, который умеет это делать и у которого есть для этого приспособления. Если вопрос получаса или часа – безотлагательно отправляйтесь к врачу, советуют специалисты. Если времени прошло больше, то можно попытаться извлечь клеща самостоятельно, но лучше все-таки обратиться к врачам.



