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Леди
Красота и здоровье
27 апреля 21, 08:36
Эффективные способы борьбы с хронической усталостью
усталость
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Квалифицированные медики сообщили об эффективных способах победить хроническую усталость.
Согласно исследованиям специалистов из Бирмингемского университета в Британии, провоцировать усталость могут в том числе воспалительные процессы в организме.

Зачастую хроническая усталость выступает симптомом серьезных проблем со здоровьем. Человек ощущает себя подавленным и истощенным физически, поэтому ему сложно справляться с повседневными задачами.

Если проблема затянулась, возможен риск развития депрессии, поэтому в таком случае желательно не затягивать с обращением к специалисту. Также эксперты рассказали о нескольких способах противостоять хронической усталости.

Прежде всего необходимо обеспечить физическую активность, даже если возникает желание ничего не делать и оставаться на диване. Отличным решением станут прогулки, йога или поездка на велосипеде.

Кроме того, важно научиться правильно направлять свою энергию, в чем обычно способен помочь терапевт. Также иногда человеку требуется психотерапевтическая поддержка, когда индивид учится лучше справляться с усталостью.

Источник: https://changeua.com/
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