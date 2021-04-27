Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.56
USD
27.82
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
27 апреля 21, 08:40
Лучший напиток при высоком давлении
Чай
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Принято считать, что с симптомами гипертонии помогают справиться исключительно медикаменты.
Однако в роли своеобразного «лекарства» могут выступить и некоторые напитки. Например, черный чай. Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы не нанести организму вред.

По словам специалистов, напиток действительно помогает людям, у которых наблюдаются первые признаки артериальной гипертензии. Однако нужно помнить о двух важных правилах. Во-первых, чай не должен быть крепким, иначе давление повысится, а не снизится. Во-вторых, в напиток не следует добавлять молоко. В противном случае ген KCNQ5, отвечающий за расширение сосудов, будет нейтрализован, сообщают интернет-источники.

Если соблюдать эти рекомендации, то употребление чая должно со временем нормализовать показатели артериального давления.

Также медики перечислили другие способы справиться с первыми признаками недуга: следование принципам правильного питания, достаточный уровень физических нагрузок и избегание стрессовых ситуаций.

Источник: https://www.facenews.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
5 продуктов, которые вредно есть часто
noimageЧем опасен брюшной жир
noimageЭффективные способы борьбы с хронической усталостью
noimageЧто делать при укусе клеща: алгоритм действий
noimage«Правильное» время для утреннего кофе
Лента новостей