Лучший напиток при высоком давлении

Однако в роли своеобразного «лекарства» могут выступить и некоторые напитки. Например, черный чай. Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы не нанести организму вред.





По словам специалистов, напиток действительно помогает людям, у которых наблюдаются первые признаки артериальной гипертензии. Однако нужно помнить о двух важных правилах. Во-первых, чай не должен быть крепким, иначе давление повысится, а не снизится. Во-вторых, в напиток не следует добавлять молоко. В противном случае ген KCNQ5, отвечающий за расширение сосудов, будет нейтрализован, сообщают интернет-источники.





Если соблюдать эти рекомендации, то употребление чая должно со временем нормализовать показатели артериального давления.





Также медики перечислили другие способы справиться с первыми признаками недуга: следование принципам правильного питания, достаточный уровень физических нагрузок и избегание стрессовых ситуаций.



