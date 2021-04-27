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Леди
Красота и здоровье
27 апреля 21, 09:43
Чем опасен брюшной жир
живот
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Американская кардиологическая ассоциация выпустила научное заявление о связи ожирения с болезнями сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что брюшной жир даже при нормальном весе опасен для здоровья.
В заявлении ученые особое внимание уделили абдоминальному или брюшному ожирению. При нем большие количества жира откладываются в брюшной полости.

Самый диагностический тест для его обнаружения – измерение охвата талии. Авторы научного документа подчеркивают, что брюшное ожирение может не сопровождаться “обычным ожирением”. У людей с весом, который считается нормальным, оно является важным индикатором риска сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома и смерти.

Критерии брюшного ожирения – охват талии больше 88 сантиметров для женщин и больше 102 сантиметров – для мужчин.

В заявлении говорится, что у людей с брюшным ожирением риск сердечно-сосудистых заболеваний может быть выше, чем у людей с высоким ИМТ, но малым количеством жира вокруг внутренних органов, внутреннего (висцерального) жира. Такое положение часто называют метаболически здоровым ожирением.

Еще один вид висцерального жира, опасный для сердца – эпикардиальный, он располагается между миокардом и внешней оболочкой сердца. Этот жир можно обнаружить только при дополнительном обследовании. Он связан с ухудшением прогноза при сердечно-сосудистых болезнях. Эпикардиальный жир обычно обнаруживают у людей с большой талией.

Источник: https://newsyou.info/
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