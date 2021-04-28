Добавка, которая убивает целебные свойства чая

Он обладает большим количеством полезных свойств. Во-первых, он помогает взбодриться утром. Во-вторых, содержащиеся в нем соединения положительно влияют на состояние сердца и сосудов, а также стабилизируют артериальное давление. В-третьих, употребление напитка снижает риск развития онкологических заболеваний.





Однако полезные свойства чая сохраняются далеко не во всех случаях. Ученые Калифорнийского университета выяснили, что добавлении одного полезного ингредиента сводит на нет все полезные свойства напитка. Речь идет о молоке. Дело в том, что при смешивании двух напитков происходит подавление гена KCNQ5, отвечающего за расширение сосудов.



