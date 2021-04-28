Топ-10 продуктов, вызывающих пищевую зависимость

Такая зависимость имеет сходство с наркотической и связана с тем, как устроен наш мозг. Чаще всего такую реакцию провоцирует еда с высоким содержанием сахара, жира или соли.





Своеобразный топ фуд-зависимостей поможет вам держать свои пищевые пристрастия под контролем и не допустить злоупотребления, считает Obozrevatel.





1. Пицца. Специалисты называют это блюдо «идеальной комбинацией жира с углеводами», которая прекрасно активизирует в мозге центры, отвечающие за удовольствие и вознаграждения. Кроме того, тесто, как известно, покрыто сыром, который сам по себе очень быстро вызывает привыкание.





2. Сыр. Ученые уже давно заявили, что привыкание к сыру сравнимо с наркотической зависимостью. Все дело в казеине – белке, который активизирует те же части мозга, что и некоторые наркотики. При переваривании сыра в организме выделяются казоморфины – вещества, действие которых на организм можно сравнить с опиатами.





3. Бекон. Соль, жир и белок – главные компоненты в составе бекона, которые сводят с ума вкусовые рецепторы и центр удовольствия в мозгу. Достаточно четырех кусочков, чтобы получить половину дневной нормы потребления соли. Однако вряд ли кто-то останавливался на таком количестве.





4. Фаст-фуд. Бургеры и картошка фри тоже опасны с точки зрения привыкания. В бургерах содержится много жира, специй и простых углеводов, которые являются наркотиками для мозга. А в составе картошки фри содержится акриламид – химическое соединение, которое образуется при высокотемпературной обработке картофеля и в больших количествах может провоцировать рак. Кроме того, картофель фри вызывает аппетит, но при этом не дает чувства сытости, увеличивая риск переедания и ожирения.





5. Чипсы. Если верить специалистам, помимо соли, многие производители добавляют в чипсы усилители вкуса и специи-триггеры – вещества, которые стимулируют в мозге центр удовольствия. Главная опасность здесь состоит в том, что съесть горсть чипсов совершенно невозможно, вы будете есть пока не съедите всю пачку. При этом необязательно, что вы будете испытывать реальное чувство голода.





6. Выпечка. Главный секрет любого кондитерского изделия кроется в огромном количестве жира и сахара, которые вызывают пищевую зависимость. Именно поэтому очень сложно ограничить себя одним куском торта, одной булочкой, одной конфетой или печеньем.





7. Сладкая газировка. В газированных напитках содержится очень много сахара, который, как известно, вызывает очень быстрое привыкание. В пол-литровой бутылке газировки содержится примерно 16 кусочков сахара. У тех, кто пьет много газировки, организм приспосабливается к употреблению такого количества сладкого и постоянно требует новую «дозу».





8. Шоколад. Главная особенность шоколада заключается в том, что он помогает организму вырабатывать серотонин – вещество, которое повышает настроение. Это в свою очередь связано с тем, что в шоколаде содержатся сахар, кофеин и теобромин – алкалоида «хорошего настроения». Проблема же кроется в том, что невозможно съесть лишь один кусочек шоколада для поднятия настроения, всегда хочется еще и еще.





9. Мороженое. В мороженом содержится огромное количество насыщенных жиров и сахара, которые не только отражаются на фигуре, но и вызывают нехилую зависимость. Здесь работает тот же принцип, что и в случае с шоколадом: мороженое вызывает чувства, схожие с эйфорией. Минус в том, что это чувство быстро притупляется и для хорошего настроения нам требуется все больше и больше сладкого.





10. Копчености. В копченых продуктах содержатся карбонаты, которые вызывают всплеск допамина и резкий выброс инсулина в кровь. А именно эти два вещества активизирующего центр удовольствия в мозге.



