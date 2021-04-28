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Леди
Красота и здоровье
28 апреля 21, 11:52
От каких фруктов лучше отказаться утром
виноград
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Диетологи перечислили вкусные и полезные фрукты, от которых лучше отказаться в утреннее время.
Несмотря на то, что фрукты — настоящий кладезь витаминов, ценных микроэлементов и антиоксидантов, поддерживающих работу всего организма, они не всегда могут приносить пользу. 

Эксперты назвали фрукты, которые лучше не употреблять утром.

Бананы 
Диетологи советуют отказаться утром от бананов, потому что в их составе много магния и калия, которые при употреблении натощак быстро усваиваются и могут привести к увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему.  

Груши 
Древняя мудрость гласит: "утром яблоко – сердцу роза, утром груша – сердцу яд". Дело в том, что груша содержит дубильные вещества, которые быстро всасываются в кровь и могут привести к образованию тромбов. Кроме того, грубая клетчатка, содержащаяся в груше, раздражающе воздействует на слизистую оболочку желудка. 

Виноград 
Этот фрукт также не стоит употреблять на голодный желудок, потому что он может вызвать вздутие из-за процессов брожения. Помимо этого, кожица винограда долго переваривается. Лучше съесть его, когда желудок будет "успокоен" другим завтраком.  

Абрикосы и персики 
Диетологи советуют отказаться утром также от абрикосов и персиков, особенно людям с гастритом и язвой желудка, потому что они могут вызвать раздражение слизистой, а это грозит дискомфортом и болями. 

Источник: https://health.comments.ua/
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