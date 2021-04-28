От каких фруктов лучше отказаться утром

Несмотря на то, что фрукты — настоящий кладезь витаминов, ценных микроэлементов и антиоксидантов, поддерживающих работу всего организма, они не всегда могут приносить пользу.





Эксперты назвали фрукты, которые лучше не употреблять утром.





Бананы

Диетологи советуют отказаться утром от бананов, потому что в их составе много магния и калия, которые при употреблении натощак быстро усваиваются и могут привести к увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему.





Груши

Древняя мудрость гласит: "утром яблоко – сердцу роза, утром груша – сердцу яд". Дело в том, что груша содержит дубильные вещества, которые быстро всасываются в кровь и могут привести к образованию тромбов. Кроме того, грубая клетчатка, содержащаяся в груше, раздражающе воздействует на слизистую оболочку желудка.





Виноград

Этот фрукт также не стоит употреблять на голодный желудок, потому что он может вызвать вздутие из-за процессов брожения. Помимо этого, кожица винограда долго переваривается. Лучше съесть его, когда желудок будет "успокоен" другим завтраком.





Абрикосы и персики

Диетологи советуют отказаться утром также от абрикосов и персиков, особенно людям с гастритом и язвой желудка, потому что они могут вызвать раздражение слизистой, а это грозит дискомфортом и болями.



