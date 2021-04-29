Эксперты рассказали о пользе и вреде оливок

Оливки и маслины, невзирая на то, что это ягодки одного дерева, имеют разную калорийность. Энергетическая ценность оливок в консервированном виде колеблется в пределах 180 кКал, а фаршированные имеют еще большую калорийность (до 220 кКал), которая зависит от дополнительных компонентов, в то время как в маслинах – 115 кКал.





Эти плоды вместе с оливковым маслом можно включать в овощные диеты, однако обратите внимание на содержание достаточного количества соли в консервированных ягодах, чрезмерное употребление которых может вызвать задержку воды в организме, а это приведет к отечности.





Ягоды богаты витаминами и минеральными соединениями, они целебны для различных органов и систем человеческого организма:





Употребление оливок способствует усилению выделения ферментов пищеварения, они мягко воздействуют на пищеварительный тракт, способствуя заживлению микротрещин в кишечнике;





Эти ягодки повышают вероятность зачатия, приводят в норму женский гормональный фон, создают благотворные условия для зарождения новой жизни благодаря наличию в их составе мононенасыщенных жирных кислот и витаминов А, Е, вот чем полезны оливки для женщин;





В плодах находится омега-9, необходимая для нормального функционирования сердца и сосудов и обеспечивающая восстановление поврежденных сосудистых стенок, а присутствие олеиновой кислоты в структуре оливок не позволяет склеиваться клеткам крови и образовывать сгустки;





Включение в рацион ягодок, которые обладают желчегонным действием, способствует восстановлению печени;





Недавние исследования выявили в оливках уникальное вещество олеокантанол, уничтожающе действующий на раковые клетки в течение 60 минут, при этом не цепляет здоровые;





Плоды дерева полезны при артрите, остеохондрозе и артрозе, они укрепляют костную ткань и суставы, являются отличным профилактическим средством заболеваний опорно-двигательного аппарата;





Отмечено положительное воздействие ягодок и на мужской организм, это проявляется в улучшении качества семенной жидкости, благодаря им обеспечивается лучший приток крови к половым органам;





Оливки благоприятно воздействуют на нервную систему;





Вследствие содержания пектинов в составе ягод, которые выводят из организма вредные соединения, их рекомендуют людям, проживающим в неблагоприятных экологических условиях.





В оливковом масле содержится линолиевая кислота, которая полезна для зрения.





Также полезные свойства оливок используют и в косметологии, ведь в них содержатся огромное количество компонентов, оказывающих позитивное влияние на волосы, ногти и кожу.





В этих ягодках помимо полезной Омега-3 присутствует и не очень полезная Омега-6, которая в существенном количестве обладает способностью образовывать склеротические бляшки, также чрезмерное употребление ягод, богатых витамином А, приведет к токсичности этого витамина.





В основном люди приобретают консервированные оливки, в которые добавляют соль и кислоту, что делает их противопоказанием при таких патологиях:





Цистит;

Ишемическая болезнь сердца;

Гипертония;

Гастрит с повышенной кислотностью;

Обострение заболеваний печени и почек.





Итак, на вопрос полезны ли оливки, можно с уверенностью ответить положительно, но при этом необходимо учитывать их количество, чтобы не навредить себе.



