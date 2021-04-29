Сок, который помогает снизить давление

Но нормализовать давление можно с помощью натурального напитка — брусничного сока.





Эксперты отмечают, что регулярное употребление такого сока снижает высокое артериальное давление, а также он помогает восстановить нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых. Такой информацией поделилась исследователь Энн Кивимяки, которая провела эксперимент на лабораторных грызунах.





Она давала им разбавленный сок холодного отжима из ягод брусники. Спустя 10 недель эксперимента ученый отметила, что брусничный напиток заменял животным воду и прекрасно предотвращал экспрессию генов, связанную с низкопробным воспалением аорты. То есть, у крыс, употреблявших сок брусники наблюдалось снижение кровяного давления, по сравнению с теми грызунами, которые употребляли напитки с других ягод.





Исследователь отметила, что ее экспериментальные данные нуждаются в доказательствах и сравнительных клинических исследованиях на здоровых людях. Но она уверенна, что брусничный сок обладает многими полезными свойствами и является хорошей пищевой добавкой.



