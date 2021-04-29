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Леди
Красота и здоровье
29 апреля 21, 11:57
Полезные продукты, которые мы едим неправильно
помидоры
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Важно не только полезными продуктами обогащать свой рацион, но и еще уметь их правильно употреблять, чтобы в них сохранились все витамины, ценные микроэлементы и вещества.
Но к сожалению, не все это знают.

Эксперты объясняют, что многие привычные продукты люди готовят неправильно или же сочетают их вместе, не подозревая, что в тандеме они могут навредить здоровью. О каких продуктах идет речь?

Чеснок

Прежде чем добавить мелко нарубленный или раздавленный чеснок в блюдо, лучше подождать 10 минут, чтобы полезные свойства это продукта успели полностью раскрыться, а вкус стал более пикантным и насыщенным.

Помидоры

Оказывается, что помидоры лучше всего готовить на гриле или запекать, а не есть сырыми, как привыкли многие. Дело в том, что помидоры богаты на ликопин — мощный антиоксидант, который улучшает работу организма и защищает его от серьезных заболеваний. А его максимальная концентрация достигается при температуре около 90 градусов.

Клубника

Эксперты не рекомендуют спешить мыть и отрывать плодоножку у свежей сезонной клубники. Витамин С, которым так богата эта ягода, чувствителен к кислороду и свету, и чем дольше клубника пролежит уже обработанной и разрезанной, тем меньше витамина в ней останется. Лучше мыть небольшую порцию и сразу же ее съедать. 

Йогурт

Открыв баночку натурального йогурта, можно увидеть на поверхности сыворотку. Сливать ее не стоит, потому что в ней много белка, кальций, витаминов и других важных для организма элементов. Просто размешайте йогурт ложкой, чтобы его текстура стала однородной. 

Семена льна

В последнее время появляется все больше информации о ценности семян льна и их положительном влиянии на наше здоровье. Для того чтобы они полностью усваивались организмом, нужно употреблять их в пищу в перемолотом виде. В противном случае никакой особой пользы вы не получите. 

Источник: https://kurs.com.ua/
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