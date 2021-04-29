Полезные продукты, которые мы едим неправильно

Но к сожалению, не все это знают.





Эксперты объясняют, что многие привычные продукты люди готовят неправильно или же сочетают их вместе, не подозревая, что в тандеме они могут навредить здоровью. О каких продуктах идет речь?





Чеснок





Прежде чем добавить мелко нарубленный или раздавленный чеснок в блюдо, лучше подождать 10 минут, чтобы полезные свойства это продукта успели полностью раскрыться, а вкус стал более пикантным и насыщенным.





Помидоры





Оказывается, что помидоры лучше всего готовить на гриле или запекать, а не есть сырыми, как привыкли многие. Дело в том, что помидоры богаты на ликопин — мощный антиоксидант, который улучшает работу организма и защищает его от серьезных заболеваний. А его максимальная концентрация достигается при температуре около 90 градусов.





Клубника





Эксперты не рекомендуют спешить мыть и отрывать плодоножку у свежей сезонной клубники. Витамин С, которым так богата эта ягода, чувствителен к кислороду и свету, и чем дольше клубника пролежит уже обработанной и разрезанной, тем меньше витамина в ней останется. Лучше мыть небольшую порцию и сразу же ее съедать.





Йогурт





Открыв баночку натурального йогурта, можно увидеть на поверхности сыворотку. Сливать ее не стоит, потому что в ней много белка, кальций, витаминов и других важных для организма элементов. Просто размешайте йогурт ложкой, чтобы его текстура стала однородной.





Семена льна





В последнее время появляется все больше информации о ценности семян льна и их положительном влиянии на наше здоровье. Для того чтобы они полностью усваивались организмом, нужно употреблять их в пищу в перемолотом виде. В противном случае никакой особой пользы вы не получите.



