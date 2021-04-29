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Леди
Красота и здоровье
29 апреля 21, 11:59
Ежедневное употребление минеральной воды: польза или вред
миниральная вода
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Любая минеральная вода, доступная для приобретения в российских аптеках и магазинах, имеет противопоказания и схемы приема.
Пить минералку на ежедневной основе не стоит — заявила Елена Златинская, диетолог.

«Лечебная и лечебно-столовая вода с повышенным содержанием минералов должна назначаться специалистом. Если принимать минеральную воду на постоянной основе, не имея для этого показаний, то можно нарушить минеральный баланс организма, что чревато серьезными последствиями», — сказала диетолог.

Елена Златинская подчеркнула, что польза минеральной воды не вызывает сомнений — она позволяет организму возобновлять запас таких необходимых для жизнедеятельности веществ, как сульфаты магния и натрия, карбонат кальция, и так далее. Но существуют сценарии, при которых употребление минеральной воды приведет к отрицательным эффектам.

«Пить минеральную воду вместо обычной ни в коем случае нельзя. Лечебная вода рассчитана на применение курсами, поэтому нужно проконсультироваться с медиком, прежде чем начинать пить ту или иную минералку. Есть минеральные воды разных типов — гидрокарбонатная, хлоридная, сульфатная, железистая — все они имеют свои показания и противопоказания», — отметила диетолог.

Источник: https://newsyou.info/
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