Ежедневное употребление минеральной воды: польза или вред

Пить минералку на ежедневной основе не стоит — заявила Елена Златинская, диетолог.





«Лечебная и лечебно-столовая вода с повышенным содержанием минералов должна назначаться специалистом. Если принимать минеральную воду на постоянной основе, не имея для этого показаний, то можно нарушить минеральный баланс организма, что чревато серьезными последствиями», — сказала диетолог.





Елена Златинская подчеркнула, что польза минеральной воды не вызывает сомнений — она позволяет организму возобновлять запас таких необходимых для жизнедеятельности веществ, как сульфаты магния и натрия, карбонат кальция, и так далее. Но существуют сценарии, при которых употребление минеральной воды приведет к отрицательным эффектам.





«Пить минеральную воду вместо обычной ни в коем случае нельзя. Лечебная вода рассчитана на применение курсами, поэтому нужно проконсультироваться с медиком, прежде чем начинать пить ту или иную минералку. Есть минеральные воды разных типов — гидрокарбонатная, хлоридная, сульфатная, железистая — все они имеют свои показания и противопоказания», — отметила диетолог.



