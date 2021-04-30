Привычки, замедляющие метаболизм

Но некоторые ошибки в образе жизни могут замедлить метаболизм и в итоге привести к более легкому и быстрому набору веса.





Нутрициолог Ольга Усенко озвучила в Instagram топ-6 ошибок худеющих, которые приводят к замедлению метаболизма.





Употреблять слишком мало калорий





Употребление слишком малого количества калорий может вызвать серьезное снижение метаболизма. Хотя для похудения необходим дефицит калорий, слишком низкое их потребление может быть контрпродуктивным.





Когда вы резко снижаете потребление калорий, тело ощущает недостаток пищи и снижает скорость сжигания калорий.





Недостаток белка в рационе





Белок дает сытость в течение дня и помогает подстегивать и держать на уровне термический эффект пищи — это повышение метаболизма, после переваривания пищи.





Термический эффект белка намного выше, чем у углеводов или жиров. Исследования показывают, что употребление белка временно увеличивает метаболизм примерно на 20–30% по сравнению с 5–10% для углеводов и 3% или менее для жиров.





Малоподвижный образ жизни





Сидячий образ жизни приводит к значительному снижению ежедневной траты калорий.





Недостаток качественного сна





Сон в ночные часы и правильная работа циркадных ритмов — залог здоровья.





Пятинедельное исследование показало, что длительное ограничение сна в сочетании с нарушением циркадного ритма снижает скорость метаболизма в состоянии покоя в среднем на 8%





Употребление сладких напитков





Высокое потребление напитков, содержащих фруктозу, может снизить скорость метаболизма и способствовать накоплению жира в области живота и вокруг печени.





Недостаток силовых тренировок





Тренировки с отягощениями – отличная стратегия, позволяющая избежать замедления метаболизма. Силовые тренировки увеличивают мышечную массу и помогают сохранить скорость метаболизма во время похудания и во время возрастных изменений.





Начиная менять свой образ жизни, ты меняешь работу организма. Организм очень адаптивный, поэтому он легко уходит как в хорошие изменения, так и в плохие.



