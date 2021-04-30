Медики назвали три полезных напитка на голодный желудок

Вместо чашечки бодрящего ароматного кофе, который многие люди пьют утром на голодный желудок, эксперты рекомендуют употреблять другие напитки, чтобы запустить организм и улучшить состояние. Что входит в этот список?





По словам медиков, начинать утро можно со стакана теплой воды с медом и лимоном, потому что она полезна для всех систем, в частности помогает улучшить работу почек и печени, очищает желудок, избавляет от простудных симптомов (кашля, мокроты), а также укрепляет иммунную систему, что очень важно на фоне пандемии коронавирусной инфекции.





Также на пустой желудок можно пить чай со звездчатым анисом, потому что в его составе есть вещества и витамины, защищающие организм от воспалительных процессов, простуды, гриппа и других недугов, в том числе и проблем с сердцем. Чай с добавлением аниса помогает от расстройств желудка, метеоризма и способствует пищеварению.





Еще в список полезных напитков после пробуждения входит чай с мятой. Это растение улучшает работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунную и нервную системы, снижая симптомы депрессии и стресса. А также листья мяты обладают сосудорасширяющим действием, поэтому показаны при гипертонии, хронических головных болях.



