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Леди
Красота и здоровье
30 апреля 21, 10:19
Медики назвали три полезных напитка на голодный желудок
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Зарубежные медики рассказали о напитках, которые принесут пользу организму, если употреблять их на голодный желудок.
Вместо чашечки бодрящего ароматного кофе, который многие люди пьют утром на голодный желудок, эксперты рекомендуют употреблять другие напитки, чтобы запустить организм и улучшить состояние. Что входит в этот список? 

По словам медиков, начинать утро можно со стакана теплой воды с медом и лимоном, потому что она полезна для всех систем, в частности помогает улучшить работу почек и печени, очищает желудок, избавляет от простудных симптомов (кашля, мокроты), а также укрепляет иммунную систему, что очень важно на фоне пандемии коронавирусной инфекции. 

Также на пустой желудок можно пить чай со звездчатым анисом, потому что в его составе есть вещества и витамины, защищающие организм от воспалительных процессов, простуды, гриппа и других недугов, в том числе и проблем с сердцем. Чай с добавлением аниса помогает от расстройств желудка, метеоризма и способствует пищеварению. 

Еще в список полезных напитков после пробуждения входит чай с мятой. Это растение улучшает работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунную и нервную системы, снижая симптомы депрессии и стресса. А также листья мяты обладают сосудорасширяющим действием, поэтому показаны при гипертонии, хронических головных болях.

Источник: https://health.comments.ua/
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