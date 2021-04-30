Ранняя клубника опасна для здоровья

Однако главный вопрос даже не в цене, а в том — безопасна ли ранняя клубника, даже за высокую цену.





Ответ на этот вопрос в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» дала нутрициолог Оксана Соколова.





«В Украине нет норм, регулирующих количество нитратов в клубнике. К тому же, чтобы ягоды не испортились во время транспортировки, перевозчики хитрят и обрабатывают ее химикатами», — комментирует врач.





В чем опасность ранней клубники





По словам Соколовой, ранняя клубника зачастую содержит нитраты.





«Поэтому людям со слабым иммунитетом, со слабым здоровьем, а также кормящим мамам, пожилым людям и детям такой продукт употреблять нельзя. Нитраты загрязняют кровь, печень и мы получаем отравление», — объясняет нутрициолог.





А если очень хочется посмаковать любимой ягодой, то по крайней мере сделайте ее более безопасной.





«Следует вымочить клубнику или любую другую ягоду в течение 30 минут. В процессе вымачивания продуктов нитраты частично выходят. Для этого лучше использовать холодную фильтрованную воду, можно добавить немного соли, ведь соль на себя берет эти вредные вещества», — отметила эксперт.





Но лучше подождать сезонный урожай. Тем более, уверяют эксперты, украинская клубника появится в продаже уже в конце мая.



