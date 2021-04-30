Что делать, чтобы молодо выглядеть

Об этом пишет Космо со ссылкой на слова врача-геронтолога Юрия Медзиновского.





По его словам, уверенность в собственной привлекательности – важная составляющая самооценки. К сожалению, время не щадит никого, а эликсир вечной молодости до сих пор не изобрели. Конечно, выглядеть на 25 лет в 50 невозможно (Кристи Бринкли не в счет), но визуально избавиться от 10-15 лет возраста – вполне достижимо.





Он рекомендует всем, кто хочет продлить молодость:





Спорт без фанатизма





Давайте называть вещи своими именами. ЗОЖ – это не когда ты бегаешь марафоны и бесконечно ешь белок на этой «бешеной сушке». Нравятся тебе сверхнагрузки и сверхдостижения – пожалуйста, но не считай это здоровым образом жизни. Найди в интернете фотографии марафонцев до начала забега и после, и тебе все станет понятно. Здоровая физическая активность – это когда ты можешь во время тренировки сказать несколько слов, не сбив дыхания. И обязательно растягивайся: гибкость позвоночника и суставов – залог твоего успеха.





Средиземноморская диета отдаляет старость





Хорошо бы на берегу знать, что старение зависит от длины теломеров (концевых участков хромосом). Клетки, как известно, все время делятся, а теломеры — в зависимости от этого деления — все время укорачиваются. И пока ученые думают, как научиться их удлинять (комитет Нобеля уже приготовил деньги), я бы рекомендовал тебе озадачиться тем, как их уберечь от лишних сокращений. Лучший способ – так называемая средиземноморская диета из оливкового масла, фруктов, овощей и орехов, где все отлично с запасом антиоксидантов и волокон, обеспечивающих постоянное удаление токсинов из кишечника. Исследования показывают, что у людей, страдающих ожирением, теломеры сокращаются на порядок быстрее. Еще один интересный факт о средиземноморской диете заключается в том, что если есть 200 грамм рыбы каждую неделю и не более 100 грамм красного мяса, то ты сможешь обеспечить значительную защиту от потери клеток мозга, известных как нейроны. Они тебе лет через двадцать очень пригодятся.





Тренируйте мозг





Еще одна важная вещь про нейроны: ты же помнишь, что они выглядят как ветки деревьев, ибо связываются друг с другом синапсами. С возрастом эти связи обрываются, и мозги твои, мягко говоря, начинают «варить» с куда меньшей интенсивностью. Мозги тренируются двумя способами: внутренне (через решение логических задач, постановку новых целей, изучение новых стихов, песен, движений и навыков) и внешне (через аэробные нагрузки, увеличивающие приток крови и кислорода в мозг).





Надо научиться правильному релаксу





Учись не только постоянно тренировать мозг, но и регулярно разгружать его. Работать до утра, «сидеть» на кофе и энергетиках и считать, что сверхусилия и бешеная интенсивность – твой путь к успеху, можно лишь до поры до времени. Твое ловкое умение поглощать море ненужной информации и все делать одновременно (телевизор, FB, разговоры по телефону и ответы на WhatsApp) – это, на самом деле, прямая дорожка к стрессу и переутомлению. А также неврозам и депрессивным состояниям. А это – самые большие враги теломеров. Медитации и умение успокаивать сознание должны стать твоими постоянными навыками. Мне очень жаль, но тут закон суров: люди будущего будут медитировать чаще, чем есть.





Нужно дозировать еду





Кстати, про еду. Качество продуктов за последние 30-50 лет упало, и теперь любой сознательный человек должен внимательно посмотреть на состав того, что он хочет проглотить. Но зато концепция калорийности объема поглощаемых блюд изменилась кардинально, и если ты до сих живешь по принципу «есть от пуза», то ты – в прошлом веке. Хорошие это для тебя новости или плохие, но то, что раньше считалось диетой, сегодня становится нормой активного нового поколения «всегда молодых». Все исследования напрямую указывают на два факта: во-первых, с возрастом наш метаболизм снижается, и надо обязательно снижать калорийность и объем поглощаемых продуктов, чтобы не собирать жир на боках; а во-вторых, чем ниже объем и калорийность, тем моложе мы с возрастом, тем больше у нас энергии.





Отказ от вредной еды





Впрочем, если ты хочешь жить так, как привыкла, ничего не меняя, то могу подсказать список продуктов, которые помогут постареть особенно быстро. Ешь побольше жареной картошки, шашлыков, соленых-пресоленых чипсов, маслица сливочного непременно, животных жиров типа сала… Ну и не забывай почаще пользоваться микроволновкой. Ни в коем случае не забывай про трансжиры – их можно найти в майонезе, кетчупе, плавленых сырках, пончиках и, конечно, в фастфуде. Очень рекомендую полуфабрикаты. Ну и побольше сладких булочек.





Меню «вечно молодых»





Не хочешь сойти с дистанции раньше времени? Уверена? Тогда тебе нужны:





авокадо (содержит природный моносахарид, который повышает энергию и эффективность);

орехи – не те, что в барах соленые, а те, что натуральные – грецкие и миндаль, небольшими порциями, но регулярно (ты же хочешь иметь идеальные сосуды);

жирная рыба типа дикого лосося;

оливковое масло первого отжима;

бобы, горох, чечевица, семечки подсолнечника (являются хорошим источником фолата, который необходим для производства и восстановления ДНК);

ну и в целом придерживайся красочной диеты (7-10 порций фруктов и овощей в день) – и весело, и антиоксидантов полно.





Откажитесь от вредных привычек





У меня также есть плохие новости для любителей алкоголя. Все эти утешительные мифы о пользе бокала красного вина мне тоже кажутся очень симпатичными, но мало кто этим бокалом ограничивается. А чем старше ты будешь становиться, тем больше в этом вопросе надо себя сдерживать. Про курение и так все понятно.



