Вред синего света для глаз: правда или миф

Во-первых, не существует ни одного исследования, которое бы доказывало вред синего света, во вторых, нет ни одного подтвержденного случая, что синий свет повышает риск какого-либо заболевания. В третьих, и вишенкой на торте, является тот факт, что основным источником этого света на земле является солнечный. В ясный день, даже зимой, наши глаза улавливают в разы больше синего света, чем от мониторов. Получается он нас окружает повсюду. Синий свет есть, был и будет.





Почему люди верят в теорию вредного синего света





Сидя у любого экрана, мы постепенно начинаем испытывать дискомфорт в глазах. Это связано с перенапряжением, так как мы долго смотрим в одну и ту же область на одном и том же расстоянии, а в результате получаем спазм аккомодации. Также наши глаза испытывают недостаток влаги, потому что мы меньше моргаем, глядя на экран, и получаем синдром сухого глаза. Важно учитывать и личные особенности, связанные с качеством зрения.





В поисках устранения дискомфорта люди идут за специальными очками, которые избавят их от влияния экранного света. За последние десятилетия написано множество статей на тему вреда синего света, и, как выяснилось, заказчиком статей выступают компании-производители фильтрующих линз. Получается именно страх стал успешной PR-стратегией.





В Канаде сотрудники четырёх ведущих сетей, в которых продаются специальные линзы, заявляли своим покупателям, что синий свет способен повредить сетчатку и привести к серьезным глазным заболеваниям, таким как дегенерация желтого пятна и катаракта. Более того, в некоторых магазинах лежали брошюры, в которых рассказывалось о риске возникновения определенных видов рака.





﻿Берегите себя, контролируйте экранное время и будьте бдительны - на нашем здоровье зарабатывают очень приличные деньги, даже когда оно в порядке.



