Леди Красота и здоровье
5 мая 21, 11:28
7 полезных привычек для продления жизни
Ученый из Лондона Эндрю Стил раскрыл семь простых привычек, которые помогут замедлить процесс старения и повысить свое долголетие.
Эндрю Стил является биологом и экспертом в области долголетия. Обладая богатым опытом, он поведал о своем видении здорового образа жизни в своей новой книге "Возрастные ограничения: новая наука о старении без старения".
В книге он обсуждает, как люди могут больше контролировать процесс старения так, чтобы оставаться в бодрости. Автор из Лондона объяснил, что такие меры, как здоровое питание, отказ от курения и умеренные физические нагрузки, могут замедлить процесс старения и предотвратить различные заболевания.
Следите за артериальным давлением
Мы все часто слышим эти советы, однако ученый объясняет эти процессы с точки зрения биологии.
"Многие из нас думают, что процесс старения – это неизбежный этап жизни. Со временем у нас появляются морщины, мы седеем, а также начинаем чаще болеть. Но на самом деле, воздействуя на все признаки процесса старения на клеточном уровне, мы можем замедлить этот процесс", - объясняет Эндрю Стил.
Простой и здоровый сон укрепляет организм
По словам Стила, привычки, способствующие долголетию, включают:
Небольшие физические упражнения;
Достаточное количество сна (8-9 часов в сутки);
Отсутствие перееданий;
Добавление в рацион больше овощей и поменьше мяса, но отказываться от него нельзя;
Проверка артериального давления и частоты пульса;
Поддерживание здоровья полости рта;
Избегайте изнуряющих и беспощадных диет.
"Если вы в буквальном смысле не делаете никаких упражнений, то даже 10-минутная ежедневная прогулка значительно улучшит ваше здоровье и самочувствие. Сходите в магазин, пройдитесь кружок по своему кварталу, подышите свежим воздухом – этого достаточно", - прокомментировал ученый.
Изнуряющие физнагрузки наоборот могут снизить продолжительность жизни
При этом Стил не советует изнурять себя физическими нагрузками более, чем 30 минут в день – это, наоборот, может сократить продолжительность жизни.
В то же время многочисленные исследования подчеркивают важность употребления растительной пищи. Фактически, исследователи подсчитали, что получение на 3% больше калорий в виде растительного белка (бобов, орехов и цельного зерна) снижает риск преждевременной смерти людей на 5%.
Добавьте в свой рацион побольше овощей и растительного белка
Наука доказывает, что диета, основанная на растительной пище, может продлить вашу жизнь на годы, а также снизить риск серьезных осложнений для здоровья. При этом полностью отказываться от мяса тоже не рекомендуется, а просто сократить его потребление.
Источник: https://www.bagnet.org/