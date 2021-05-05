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Леди
Красота и здоровье
5 мая 21, 11:28
7 полезных привычек для продления жизни
жизнь
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Прожить долгую и здоровую жизнь можно. Но это зависит от того, как вы ведете свой образ жизни сейчас.
Ученый из Лондона Эндрю Стил раскрыл семь простых привычек, которые помогут замедлить процесс старения и повысить свое долголетие.

Эндрю Стил является биологом и экспертом в области долголетия. Обладая богатым опытом, он поведал о своем видении здорового образа жизни в своей новой книге "Возрастные ограничения: новая наука о старении без старения".

В книге он обсуждает, как люди могут больше контролировать процесс старения так, чтобы оставаться в бодрости. Автор из Лондона объяснил, что такие меры, как здоровое питание, отказ от курения и умеренные физические нагрузки, могут замедлить процесс старения и предотвратить различные заболевания.

Следите за артериальным давлением

Мы все часто слышим эти советы, однако ученый объясняет эти процессы с точки зрения биологии.

"Многие из нас думают, что процесс старения – это неизбежный этап жизни. Со временем у нас появляются морщины, мы седеем, а также начинаем чаще болеть. Но на самом деле, воздействуя на все признаки процесса старения на клеточном уровне, мы можем замедлить этот процесс", - объясняет Эндрю Стил.

Простой и здоровый сон укрепляет организм

По словам Стила, привычки, способствующие долголетию, включают:

Небольшие физические упражнения;
Достаточное количество сна (8-9 часов в сутки);
Отсутствие перееданий;
Добавление в рацион больше овощей и поменьше мяса, но отказываться от него нельзя;
Проверка артериального давления и частоты пульса;
Поддерживание здоровья полости рта;
Избегайте изнуряющих и беспощадных диет.

"Если вы в буквальном смысле не делаете никаких упражнений, то даже 10-минутная ежедневная прогулка значительно улучшит ваше здоровье и самочувствие. Сходите в магазин, пройдитесь кружок по своему кварталу, подышите свежим воздухом – этого достаточно", - прокомментировал ученый.

Изнуряющие физнагрузки наоборот могут снизить продолжительность жизни

При этом Стил не советует изнурять себя физическими нагрузками более, чем 30 минут в день – это, наоборот, может сократить продолжительность жизни.

В то же время многочисленные исследования подчеркивают важность употребления растительной пищи. Фактически, исследователи подсчитали, что получение на 3% больше калорий в виде растительного белка (бобов, орехов и цельного зерна) снижает риск преждевременной смерти людей на 5%. 

Добавьте в свой рацион побольше овощей и растительного белка

Наука доказывает, что диета, основанная на растительной пище, может продлить вашу жизнь на годы, а также снизить риск серьезных осложнений для здоровья. При этом полностью отказываться от мяса тоже не рекомендуется, а просто сократить его потребление.

Источник: https://www.bagnet.org/
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