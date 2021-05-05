7 полезных привычек для продления жизни

Ученый из Лондона Эндрю Стил раскрыл семь простых привычек, которые помогут замедлить процесс старения и повысить свое долголетие.





Эндрю Стил является биологом и экспертом в области долголетия. Обладая богатым опытом, он поведал о своем видении здорового образа жизни в своей новой книге "Возрастные ограничения: новая наука о старении без старения".





В книге он обсуждает, как люди могут больше контролировать процесс старения так, чтобы оставаться в бодрости. Автор из Лондона объяснил, что такие меры, как здоровое питание, отказ от курения и умеренные физические нагрузки, могут замедлить процесс старения и предотвратить различные заболевания.





Следите за артериальным давлением





Мы все часто слышим эти советы, однако ученый объясняет эти процессы с точки зрения биологии.





"Многие из нас думают, что процесс старения – это неизбежный этап жизни. Со временем у нас появляются морщины, мы седеем, а также начинаем чаще болеть. Но на самом деле, воздействуя на все признаки процесса старения на клеточном уровне, мы можем замедлить этот процесс", - объясняет Эндрю Стил.





Простой и здоровый сон укрепляет организм





По словам Стила, привычки, способствующие долголетию, включают:





Небольшие физические упражнения;

Достаточное количество сна (8-9 часов в сутки);

Отсутствие перееданий;

Добавление в рацион больше овощей и поменьше мяса, но отказываться от него нельзя;

Проверка артериального давления и частоты пульса;

Поддерживание здоровья полости рта;

Избегайте изнуряющих и беспощадных диет.





"Если вы в буквальном смысле не делаете никаких упражнений, то даже 10-минутная ежедневная прогулка значительно улучшит ваше здоровье и самочувствие. Сходите в магазин, пройдитесь кружок по своему кварталу, подышите свежим воздухом – этого достаточно", - прокомментировал ученый.





Изнуряющие физнагрузки наоборот могут снизить продолжительность жизни





При этом Стил не советует изнурять себя физическими нагрузками более, чем 30 минут в день – это, наоборот, может сократить продолжительность жизни.





В то же время многочисленные исследования подчеркивают важность употребления растительной пищи. Фактически, исследователи подсчитали, что получение на 3% больше калорий в виде растительного белка (бобов, орехов и цельного зерна) снижает риск преждевременной смерти людей на 5%.





Добавьте в свой рацион побольше овощей и растительного белка





Наука доказывает, что диета, основанная на растительной пище, может продлить вашу жизнь на годы, а также снизить риск серьезных осложнений для здоровья. При этом полностью отказываться от мяса тоже не рекомендуется, а просто сократить его потребление.



