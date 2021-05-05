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Леди
Красота и здоровье
5 мая 21, 11:35
Польза одуванчиков при борьбе с тяжелыми болезнями
одуванчики
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Доктор Эрик Берг рассказал, что одуванчик является самым полезным в мире сорняком, который можно употреблять в пищу.
По словам эксперта, растение способно помочь человеку при борьбе с раком и диабетом.

Издавна листья одуванчика применяют в китайской медицине. Берг сообщил, что употреблять можно листья и цветы растения. Одуванчик содержит большое количество витаминов А, С, К1, а также обогащён калием, магнием, железом и фитонутриентами.

В сорняке имеется апигенин, оказывающий противораковое действие, которое по эффективности похоже на химиотерапию, однако не обладает побочными эффектами. Растение способно оказывать мочегонное действие и положительно воздействует на работу внутренних органов.

Врач сообщил, что растение может уменьшать воспалительный процесс в печени, а также помогает при наличии ожирения данного органа и при фиброзе или циррозе. Листья и цветы используются в салатах или употребляются просто так.

Согласно утверждению доктора, одуванчик – самое сильное натуральное средство при сахарном диабете, поскольку способствует регулировке работы бета-клеток поджелудочной железы, уменьшая показатели сахара в крови.

Растение имеет противовоспалительное действие. При ухудшении состояния здоровья рекомендуется обратиться за помощью к врачу.

Источник: https://golos.ua/
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