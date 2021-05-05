Польза одуванчиков при борьбе с тяжелыми болезнями

По словам эксперта, растение способно помочь человеку при борьбе с раком и диабетом.





Издавна листья одуванчика применяют в китайской медицине. Берг сообщил, что употреблять можно листья и цветы растения. Одуванчик содержит большое количество витаминов А, С, К1, а также обогащён калием, магнием, железом и фитонутриентами.





В сорняке имеется апигенин, оказывающий противораковое действие, которое по эффективности похоже на химиотерапию, однако не обладает побочными эффектами. Растение способно оказывать мочегонное действие и положительно воздействует на работу внутренних органов.





Врач сообщил, что растение может уменьшать воспалительный процесс в печени, а также помогает при наличии ожирения данного органа и при фиброзе или циррозе. Листья и цветы используются в салатах или употребляются просто так.





Согласно утверждению доктора, одуванчик – самое сильное натуральное средство при сахарном диабете, поскольку способствует регулировке работы бета-клеток поджелудочной железы, уменьшая показатели сахара в крови.





Растение имеет противовоспалительное действие. При ухудшении состояния здоровья рекомендуется обратиться за помощью к врачу.



