Как антисептик влияет на кожу

Часто можно услышать, что спиртосодержащие антисептики плохо влияют на состояние кожи рук. Однако исследования показывают, что частое мытье рук с обычным или антибактериальным мылом имеет худшее влияние на состояние кожи рук, чем регулярное использование антисептиков.





Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.





"Спирты являются одними из самых безопасных доступных дезинфицирующих веществ для рук. Да, они могут вызвать сухость и раздражение кожи, но в меньшей степени, чем мыло. Более того, если вы будете мыть руки с мылом горячей водой сразу после применения спиртосодержащего антисептика, то увеличите риски дерматит", — говорится в сообщении.





Советы для того, чтобы минимизировать плохое влияние антисептиков на кожу:





- использовать увлажняющие средства по уходу за кожей (крем, лосьон). Они заменят истощены или заменены липиды, которые способствуют барьерной функции нормальной кожи;





- отдавать предпочтение антисептикам, содержащих в составе смягчающие вещества;





- уменьшить дополнительное влияние моющих или дезинфицирующих средств на кожу;





- не использовать средства с сильными ароматизаторами или красителями.



