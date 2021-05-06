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Леди
Красота и здоровье
6 мая 21, 10:31
Как антисептик влияет на кожу
антисептик
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Спирты являются одними из самых безопасных доступных дезинфицирующих веществ для рук.
Часто можно услышать, что спиртосодержащие антисептики плохо влияют на состояние кожи рук. Однако исследования показывают, что частое мытье рук с обычным или антибактериальным мылом имеет худшее влияние на состояние кожи рук, чем регулярное использование антисептиков.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

"Спирты являются одними из самых безопасных доступных дезинфицирующих веществ для рук. Да, они могут вызвать сухость и раздражение кожи, но в меньшей степени, чем мыло. Более того, если вы будете мыть руки с мылом горячей водой сразу после применения спиртосодержащего антисептика, то увеличите риски дерматит", — говорится в сообщении.

Советы для того, чтобы минимизировать плохое влияние антисептиков на кожу:

- использовать увлажняющие средства по уходу за кожей (крем, лосьон). Они заменят истощены или заменены липиды, которые способствуют барьерной функции нормальной кожи;

- отдавать предпочтение антисептикам, содержащих в составе смягчающие вещества;

- уменьшить дополнительное влияние моющих или дезинфицирующих средств на кожу;

- не использовать средства с сильными ароматизаторами или красителями.

Источник: https://informator.ua/
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