Леди Красота и здоровье
6 мая 21, 10:38
7 советов, как есть больше овощей
Нутрициолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram дала 7 советов, как за день съедать много овощей и главное – как их приготовить так, чтобы было вкусно.
1. Овощные супы — отличный вариант для холодного времени года, хотя и для лета есть один прекрасный вариант — холодный борщ. В этом борще можно заменить картофель на большее количество бобовых и положить туда много свеклы, а можно и с картофелем оставить. А для холодного времени года удачным будет минестроне и овощные супы пюре с правильным составом.
2. Омлеты с овощами — это универсальное блюдо, в которые можно добавлять разные варианты овощей.
3. Можно делать мясные котлетки, при приготовлении в фарш нужно добавлять много овощей.
4. Можно делать запеканки с овощами, сыром, мясом.
5. Можно добавлять овощи, зелень в соусы и в гуакамоле — это будет и вкусно и полезно.
6. Фаршированный болгарский перец — это удобно, быстро и можно сделать на любой вкус.
7. Лазанья из кабачков — это тоже очень вкусно и, если вы любите готовить, то это будет отличное блюдо для ужина.
Источник: https://food.obozrevatel.com/