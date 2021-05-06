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Леди
Красота и здоровье
6 мая 21, 10:38
7 советов, как есть больше овощей
Лазанья из кабачков
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Люди, которые решили "внедрить" в свой рацион много овощей и фруктов, могут сразу же столкнуться с овощным однообразием, которое резко способно оттолкнуть от решения правильно питаться.
Нутрициолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram дала 7 советов, как за день съедать много овощей и главное – как их приготовить так, чтобы было вкусно.

1. Овощные супы — отличный вариант для холодного времени года, хотя и для лета есть один прекрасный вариант — холодный борщ. В этом борще можно заменить картофель на большее количество бобовых и положить туда много свеклы, а можно и с картофелем оставить. А для холодного времени года удачным будет минестроне и овощные супы пюре с правильным составом.

2. Омлеты с овощами — это универсальное блюдо, в которые можно добавлять разные варианты овощей.

3. Можно делать мясные котлетки, при приготовлении в фарш нужно добавлять много овощей.

4. Можно делать запеканки с овощами, сыром, мясом.

5. Можно добавлять овощи, зелень в соусы и в гуакамоле — это будет и вкусно и полезно.

6. Фаршированный болгарский перец — это удобно, быстро и можно сделать на любой вкус.

7. Лазанья из кабачков — это тоже очень вкусно и, если вы любите готовить, то это будет отличное блюдо для ужина.

Источник: https://food.obozrevatel.com/
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