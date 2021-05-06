7 советов, как есть больше овощей

Нутрициолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram дала 7 советов, как за день съедать много овощей и главное – как их приготовить так, чтобы было вкусно.





1. Овощные супы — отличный вариант для холодного времени года, хотя и для лета есть один прекрасный вариант — холодный борщ. В этом борще можно заменить картофель на большее количество бобовых и положить туда много свеклы, а можно и с картофелем оставить. А для холодного времени года удачным будет минестроне и овощные супы пюре с правильным составом.





2. Омлеты с овощами — это универсальное блюдо, в которые можно добавлять разные варианты овощей.





3. Можно делать мясные котлетки, при приготовлении в фарш нужно добавлять много овощей.





4. Можно делать запеканки с овощами, сыром, мясом.





5. Можно добавлять овощи, зелень в соусы и в гуакамоле — это будет и вкусно и полезно.





6. Фаршированный болгарский перец — это удобно, быстро и можно сделать на любой вкус.





7. Лазанья из кабачков — это тоже очень вкусно и, если вы любите готовить, то это будет отличное блюдо для ужина.



