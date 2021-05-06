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Леди
Красота и здоровье
6 мая 21, 10:41
Даты магнитных бурь в мае
магнитная буря
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Прогноз магнитных бурь на май 2021 обещает тяжелый месяц для метеозависимых людей.
Магнитная буря 11-17 мая 2021 растянется на неделю. По прогнозу NASA, на пике эта буря будет достигать 6 баллов (впервые в этом году), а планетарный индекс – отметки 30 (при норме в 5).

Магнитная буря 20-21 мая 2021 будет довольно слабой: на пике сила ее удара не должна превысить четырех баллов.

Магнитная буря 28 мая 2021 будет очень сильной, к тому же придется на конец рабочей недели (пятницу), когда силы и так на исходе.

Как избежать или уменьшить воздействие солнца во время магнитных бурь:

Проводите меньше времени на солнце.

Делайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости.

Выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы.

Принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд.

Правильно питайтесь и необходим здоровый сон.

Источник: https://golos.ua/
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