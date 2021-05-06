Даты магнитных бурь в мае

Магнитная буря 11-17 мая 2021 растянется на неделю. По прогнозу NASA, на пике эта буря будет достигать 6 баллов (впервые в этом году), а планетарный индекс – отметки 30 (при норме в 5).





Магнитная буря 20-21 мая 2021 будет довольно слабой: на пике сила ее удара не должна превысить четырех баллов.





Магнитная буря 28 мая 2021 будет очень сильной, к тому же придется на конец рабочей недели (пятницу), когда силы и так на исходе.





Как избежать или уменьшить воздействие солнца во время магнитных бурь:





Проводите меньше времени на солнце.





Делайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости.





Выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы.





Принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд.





Правильно питайтесь и необходим здоровый сон.



