Средиземноморская диета защитит от потери памяти и деменции

Новое обширное исследование в области неврологии показало: питание на основе традиционных продуктов солнечного Средиземноморья препятствует накоплению в мозге амилоида и тау-белка. А именно оно зачастую приводит к болезни Альцгеймера. И, следовательно, к деменции.





Что такое средиземноморская диета?





Настоящая диета обитателей Средиземноморья – это простая кулинария на растительной основе. Она предполагает, что каждый прием пищи должен быть сосредоточен преимущественно на фруктах, ​​овощах, цельнозерновых, бобовых, семенах. Также необходимо добавлять в ежедневное меню небольшое количество орехов.





Диета предполагает обязательное введение в рацион оливкового масла первого отжима. Другие жиры, в том числе сливочное масло, употребляются редко.





Те, кто придерживается диеты Средиземноморья, должны попрощаться с рафинированным сахаром и мукой.





При средиземноморской диете сыр и йогурт употребляются ежедневно (или еженедельно) умеренными порциями.





Мясо на столе появляется редко: обычно очень малыми порциями – лишь для придания вкуса блюду. Вместо мяса трапеза может включать яйца, молочные продукты и птицу. Однако в гораздо меньших объемах, чем в традиционном западном рационе.





А вот рыба, которая богата ненасыщенными жирными кислотами омега-3, стимулирует работу мозга и является основным продуктом питания средиземноморцев.





Что наблюдали ученые





Команда неврологов привлекла к участию в исследовании 343 человека с высоким риском развития болезни Альцгеймера. В ходе работы ученые сравнивали их показатели с данными 169 когнитивно нормальных субъектов.





В первую очередь исследователи проверили когнитивные навыки каждого участника, включая речь, память и исполнительную функцию. Они измерили объемы мозга с помощью сканирования. Спинномозговая жидкость 226 участников была проверена на биомаркеры амилоида и тау-белка.





Все участники ответили на вопросы теста о том, насколько хорошо они соблюдают средиземноморскую диету. Исследование показало: у людей, которые не соблюдали диету, накопления амилоида и тау-белка в спинномозговой жидкости были более значительными, чем у тех, кто придерживался диеты.





Новые результаты пополнили предыдущие научные доказательства того, что рацион может в будущем повлиять на навыки памяти, отметил ведущий автор исследования Томмазо Балларини из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Бонне (Германия).





Это не первое исследование, которое обнаружило связь между здоровьем мозга и средиземноморской диетой.





Ранее исследование с участием около 6000 здоровых пожилых американцев показало: у сторонников средиземноморской диеты риск развития деменции на треть ниже, чем у тех, кто ее не придерживается.





Как перейти на средиземноморскую диету





Эксперты говорят, что самый простой способ – начать заменять по одному продукту во время очередного приема пищи.





Например, обычный хлеб заменить цельнозерновым, а белый рис – коричневым или диким.





Каждую неделю необходимо вводить в рацион по одному блюду из бобов, цельнозерновых и овощей, добавляя при этом травы и специи. Стоит также начать обходиться без мясных ужинов.





Но если все же мяса избежать сложно, можно съесть нежирное и в небольшом количестве. Но лучше остановиться на небольших кусочках курицы.





А вот рыбу необходимо употреблять не реже двух раз в неделю.





Дикий лосось, сардина, тунец, озерная форель и скумбрия богаты полезными для мозга жирными кислотами омега-3, которые питают клетки мозга, напоминают исследователи.





Нужно сосредоточиться на фруктах, овощах, зернах, орехах и семенах, добавляя их понемногу в блюда.





Еда из солнечного Средиземноморья поможет не только оздоровить мозг, но и избавит от лишнего веса, а также снизит риск развития диабета, депрессии, сердечных заболеваний, инсульта и некоторых видов рака.





Результаты исследования опубликовал журнал Neurology.





В отчете US News & World Report средиземноморская диета была названа лучшей диетой 2021 года.



