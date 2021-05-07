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Леди
Красота и здоровье
7 мая 21, 11:48
6 способов справиться с сонливостью
сонливость
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Усталость по утрам или сонливость в дневное время может почувствовать каждый.
Самый очевидный способ избежать этого – больше спать. Однако существуют и другие способы справиться с проблемой, уверены специалисты.

Вода

Иногда обезвоживание может вызвать усталость, поэтому стакан воды с утра помогает проснуться. Кроме того, это восстановит водный баланс и повысит концентрацию внимания. При этом на кофе лучше не полагаться и не пить его в вечернее время. Напиток действительно повышает уровень энергии, но может нарушить сон и ухудшить его качество.

Утренняя рутина

Эксперты советуют придерживаться одного и того же утреннего распорядка и вставать каждый день в одно и то же время. К утренней рутине можно отнести холодный душ с утра, готовку завтрака, медитацию.

Физическая активность

Упражнения помогают улучшить кровоток и ускорить сердцебиение, что, в свою очередь, придает бодрости. Если с утра нет времени на полноценную тренировку, можно ограничиться разминкой.

Правильный завтрак

Правильный завтрак также поможет взбодриться. Отмечается, что первый прием пищи должен содержать много белков и углеводов, а также включать фрукты или овощи.

Мята

Перечная мята обладает бодрящими свойствами, улучшает память, повышает внимание, поэтому ее можно использовать при усталости. Например, можно жевать резинку с перечной мятой или выпить мятный чай, а также понюхать масло с перечной мятой.

Массаж

Еще один способ – массаж головы. Это поможет улучшить кровоток и повысить бодрость.

Источник: https://golos.ua/
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