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Леди
Красота и здоровье
8 мая 21, 12:43
Польза разгрузочных дней на кашах
каша
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Такая экспресс-диета не нарушает обмен веществ и легко переноситься, так как каши утоляют надолго чувство голода. Кроме того, это прекрасная чистка для организма.
Об этом рассказала диетолог Людмила Бабич.

Разгрузочные дни – проверенный и быстрый способ привести фигуру в порядок. Кроме того, они помогают запускают в организме процесс самоочищения, избавления от шлаков и токсинов, а также дают «отдых» печени и почкам.

«Очень популярные разгрузочные дни на яблоках, но они противопоказаны при ряде заболеваний ЖКТ, язвенных болезнях, некоторых заболеваниях почек и так далее, а кефирная может навредит людям, с непереносимостью лактозы и с аллергией, а вот разгрузка на кашах практически не имеет противопоказаний, кроме склонности к запорам, при которой не рекомендуется употребление риса», – рассказала эксперт.

Хорошие результаты дает разгрузочный день на гречке, ведь она является   полноценным питанием и обладает нужным количеством микроэлементов, что обеспечивает вам чувство сытости и бодрость.

Суть в том, что нужно есть сваренную гречку (либо, что еще полезнее, запаренную кипятком) небольшими порциями в течение всего дня, еще один вариант –  сочетание кефира с гречневой кашей.

Такое блюдо эффективно избавляет от застоявшихся продуктов обмена, проблем с пищеварением и запорами.

Рис также прекрасно подходит для разгрузки, оздоровления организма и для избавления от лишних сантиметров на талии. К тому же рис отлично выведет из организма лишнюю воду, очистит лимфосистему, избавит от токсинов.

Источник: https://golos.ua/
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