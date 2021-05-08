Польза разгрузочных дней на кашах

Об этом рассказала диетолог Людмила Бабич.





Разгрузочные дни – проверенный и быстрый способ привести фигуру в порядок. Кроме того, они помогают запускают в организме процесс самоочищения, избавления от шлаков и токсинов, а также дают «отдых» печени и почкам.





«Очень популярные разгрузочные дни на яблоках, но они противопоказаны при ряде заболеваний ЖКТ, язвенных болезнях, некоторых заболеваниях почек и так далее, а кефирная может навредит людям, с непереносимостью лактозы и с аллергией, а вот разгрузка на кашах практически не имеет противопоказаний, кроме склонности к запорам, при которой не рекомендуется употребление риса», – рассказала эксперт.





Хорошие результаты дает разгрузочный день на гречке, ведь она является полноценным питанием и обладает нужным количеством микроэлементов, что обеспечивает вам чувство сытости и бодрость.





Суть в том, что нужно есть сваренную гречку (либо, что еще полезнее, запаренную кипятком) небольшими порциями в течение всего дня, еще один вариант – сочетание кефира с гречневой кашей.





Такое блюдо эффективно избавляет от застоявшихся продуктов обмена, проблем с пищеварением и запорами.





Рис также прекрасно подходит для разгрузки, оздоровления организма и для избавления от лишних сантиметров на талии. К тому же рис отлично выведет из организма лишнюю воду, очистит лимфосистему, избавит от токсинов.



