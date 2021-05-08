Как избавиться от сыпи на коже

Косметолог Ольга Петрунина поделилась списком правил, которые помогут избежать акне и прыщей и позволят коже всегда быть красивой и здоровой.





На странице в Instagram она оставила чек-лист с основными рекомендациями.





Вот топ-12 правил профилактики высыпаний:





1. Адекватный подход к выбору средств. Ориентируемся не на надпись на баночке “для жирной/сухой кожи”, а на состав! Иначе уходом будем сбивать РН баланс. Например, SLS/SLES недопустим для ежедневного применения.





Также всем обладателям акне лучше избегать контакт с гликолевой кислотой! Будь то химический пилинг у косметолога, или крем/гель, в составе которого она присутствует! Glycolic Acid в составе чаще всего провоцирует высыпания (при склонности).





2. Никакого умывания мылом! Любым!





3. Исключите масла из ухода. Совсем. Все!





4. Тоник – самый важный продукт в уходе, он нейтрализует действие умывалки, выровнивает РН и смягчает действие воды. Протираем им лицо каждый раз после умывания водой.





5. Маски идеальны с подсушивающими и заживляющими компонентами, голубая или белая глина (каолин), цинк, или морские водоросли. Если один раз в неделю мы делаем очищающую маску, второй раз нужно сделать увлажняющую.





6. Энзимный пилинг для домашнего ухода – в любое время года.





Никаких скарбов и средств с механическими частицами, особенно если на лице есть гнойничковые высыпания! Частицы могут травмировать оболочку прыща и разнести содержимое по всему лицу, спровоцировав новые высыпания.





7. В салоне выбираем химические пилинги и исключаем чистки. Чистки акнетикам противопоказаны.





Никакого самолечения мазями с антибиотиками. Средства с антибиотиками убивают ВСЮ среду, а не только плохую. Такое лечение должен назначать специалист. При использовании подобных средств особенно важно восстановить микробиом. Здесь правильный уход крайне важен!





9. Никакого ночного крема!





10. Правильное питание и питьевой режим. Не стоит есть те продукты, которые очень долго хранятся: молоко длительного хранения, соки, кетчупы, соусы, йогурты и тд. Также опасны для кожи не сезонные овощи и фрукты.





11. Перестаньте трогать лицо руками, если вы не вымыли их перед этим! Кутаться подбородком в шарф или куртку – это лишний контакт, провоцирующий высыпания. Шарф чаще стирайте.





12. Макияж не лучший друг при воспалениях. Проблемную кожу очень важно не пересушить, иначе помимо прыщей добавим сухость и шелушение.



