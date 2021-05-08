Как похудеть и прийти в отличную форму к лету

Мы решили начать подготовку к пляжному сезону медленно, но верно, за несколько месяцев, чтобы никуда не спешить и все сделать правильно.





Как привести себя в отличную форму к лету, улучшить состояние кожи, укрепить иммунитет без сложных манипуляций, нам рассказал эксперт по питанию, сооснователь компании доставки здоровой еды Grow Food Даниэль Гальпер.





1. СДАЙТЕ АНАЛИЗЫ





Многие ленятся проходить комплексное обследование, садятся на диету, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Будьте мудрее, сдайте сперва анализы, которые помогут вам оценить текущее состояние организма. Обязательно сходите на консультацию со специалистом: врач проанализирует полученные анализы, подскажет, как именно восполнить дефицит витаминов.





2. ДОБАВЬТЕ БОЛЬШЕ СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНИ И ОВОЩЕЙ В РАЦИОН





Щедрее добавляйте зелень в свой рацион, особенно весной: нет ничего вкуснее и полезнее блюд со свежей петрушкой, кинзой, шпинатом, луком, укропом, капустой, сельдереем. Режьте салаты, экспериментируйте с сочетанием продуктов и не забывайте, что свежая зелень и овощи — источники витаминов, которые помогают нашему организму слаженно работать и развиваться. Откажитесь уже наконец-то от сложносочиненных салатов с жирными соусами, постарайтесь весной взять себя в руки и начать получать удовольствие от легкой пищи.





3. БУДЬТЕ МАКСИМАЛЬНО АКТИВНЫМИ





С приходом весны поводов для физической активности стало больше: хватайте друзей и выходите на прогулку, дышите свежим воздухом, бегайте. Возьмите за правило по возможности везде ходить пешком: не вызывайте лифт — поднимайтесь по лестнице, идите пешком до магазина. Увидите, со временем тело обязательно скажет вам спасибо, и вы быстро придете в желаемую форму. Долгие прогулки на свежем воздухе не только ускоряют обменные процессы, жиросжигание, но еще и помогают расслабиться, отвлечься от сложных мыслей. Альтернатива прогулке — короткая зарядка дома: встаньте на 15-20 минут раньше обычного и как следует потянитесь, попрыгайте, разомнитесь.





4. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПИТЬ ВОДУ





Простой, но эффективный совет, который помогает не только в вопросах похудения, но и здорового образа жизни в целом. Зимой мы реже пьем воду, чаще — горячий чай, кофе для бодрости и чтобы согреться. Но для гармоничной работы организма нужно пить именно простую воду и ничего кроме. Старайтесь выпивать стакан воды за полчаса до приема пищи, чтобы улучшить пищеварение.





5. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПЕРЕКУСОВ





Зимой мы часто чувствуем упадок сил, апатию. Мозг требует эндорфинов, и мы находим их в еде, буквально заедая печаль и стресс. За зиму в нас формируется привычка постоянно что-то перекусывать: чипсы, конфеты, шоколад, из-за которых впоследствии мы и набираем лишние килограммы. Предлагаем приложить немного усилий и отказаться от непрерывного потребления вредных продуктов, питаться строго три раза в день умеренными порциями, но сбалансированной и разнообразной пищей.











