Неявные токсины в продуктах: как их найти и нейтрализовать

Еда, которая токсична для человека, не обязательно плохо пахнет и отвратительно выглядит. Во вполне на вид здоровых продуктах могут содержаться вещества, в больших количествах способные вызвать отравление. На что важно обратить внимание и как нейтрализовать токсины, которые попадают в организм ежедневно?





Все фрукты и овощи, которые мы употребляем в течение года, покупая их в магазинах, будут содержать в той или иной степени нитраты, потому что они используются повсеместно для стимулирования сельхозпродукции. Сами нитраты не опасны для нашего организма, опасность состоит в том, что они могут превращаться в нитриты, а нитриты в свою очередь – в нитрозамины, которые уже являются канцерогенными для нашего организма. Нитраты не вредны в небольших количествах. А вот превышение допустимого значения, когда нитратов добавляли слишком много, может быть опасно.





Нитраты содержатся не только в свежих овощах и фруктах, но и в промышленной консервации. Они попадают туда вместе с различными добавками — красителями, усилителями вкуса, консервантами, а также с самими продуктами из которых производятся заготовки. Конечно, если добавка используется в промышленном производстве продукта и записана в составе, то она используется в той концентрации, которая не опасна для организма. Но, если консервы употреблять в большом количестве, то это тоже может навредить здоровью.





Нитраты часто используются при копчении рыбы и мяса, поэтому продукты искусственного копчения (а таких в промышленных продуктах большинство, в том числе колбасы), тоже стоит ограничивать, чтобы не получить передозировку.





Меры предосторожности





Выбирать продукты с высоким содержанием витаминов C, А и Е. Часто повышенное содержание нитритов в анализе наблюдается у людей с выраженным дефицитом в рационе витаминов С, А и Е. Таким образом, если мы едим овощи и фрукты, в которых допустимое количество нитратов и высокое содержание витаминов С, А и Е, риск образования токсичных соединений снижается или нивелируется.





Замачивать подозрительные овощи и фрукты в холодной воде на 15-20 минут так, чтобы вода целиком покрывала плода — нитраты довольно быстро растворяются в воде.





Термическая обработка продуктов. Если риск содержания нитратов высокий, то продукт лучше использовать в вареных блюдах или использовать для заготовок – солений или маринада. Только важно не употреблять рассол, как у нас любят, потому что в рассол переходит 80 процентов нитратов. К домашней консервации это тоже относится.





Природные токсины





Это те ядовитые вещества, которые содержатся в продуктах от природы. Если мы таких продуктов съедаем много, они могут привести к пищевому отравлению. Самый яркий пример – содержащийся в проросшем картофеле соланин. Это вещество начинает вырабатываться в картофеле примерно через 4 месяца хранения. И проросший картофель как раз содержит самые высокие его концентрации.





Косточки вишни, черешни, абрикоса, персика, сливы, а также горький миндаль содержат соли синильной кислоты — цианиды. Понятно, что от одной косточки проблемы не будет, но вот если их грызть и есть в больших количествах, или часто любят добавлять в варенье абрикосовые косточки, настойки различные на ягодах – вишне, сливе с косточками – они тоже могут быть достаточно токсичными. Опасны также настойки на плодах с косточками, а вот компот и варенье – безопасны. Токсичная доза, например, горького миндаля, в котором этих токсинов в удельном содержании больше всего, составляет 40 г.





Меры предосторожности





Не употреблять в пищу проросший или позеленевший картофель. Не злоупотреблять миндальными орехами, 4-6 орехов в день – оптимальная доза.





Токсины гниения фруктов





Говоря о токсинах, о которых мы часто не знаем, важно отметить патулин. Это токсин плесени, который вырабатывается во фруктах, которые начинают подгнивать. То, что мы часто любим пользоваться для приготовления заготовок подлежавшие яблоки и груши — неправильно, даже для переработки и консервации нужно использовать хорошие здоровые плоды, потому что патулин в результате промышленной обработки не разрушается, сохраняется в продуктах.





Не употреблять в пишу испорченные фрукты





Если налицо признаки начавшегося гниения, яблоко лучше в пищу не употреблять, потому что даже если вы это место обрезали, нужно понимать, что плесень уже распространился по всему яблоку.

Метилртуть





Рыба, которая обитает в прибрежной зоне, часто накапливает в себе метилртуть высокотоксичное органическое соединение ртути. Наиболее часто это вещество накапливает тунец, чилийский сибас и сельскохозяйственный лосось, выращенный не в естественной среде обитания. При приготовлении ртуть в рыбе уничтожить невозможно. Способ обработки такой рыбы не важен, она там в любом случае остается.





Ешьте рыбу небольшими порциями и обязательно с овощами





Рыбу не стоит есть по многу, большими порциями. Поможет нейтрализовать этот токсин большое количество овощей вместе с рыбой, либо фрукты на десерт, так как пищевая клетчатка является очень хорошим сорбентом и препятствует всасыванию ртути в организм.

Не закисать!





К образованию токсинов в организме приводит чрезмерное употребление продуктов, которые закисляют наш организм. Это сахар, белая мука и различные изделия из неё, большое количество животного белка – мяса. В результате их переработки образуются так называемые кислые метаболиты, избыток которых приводит к накоплению их в тканях и самому настоящему отравлению.





Это не значит, что от мяса нужно отказываться. Животный белок человеку необходим. Но не стоит объедаться шашлыками и стейками. Ешьте мясо небольшими порциями и опять же не забывайте об овощах и фруктах.



