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Леди
Красота и здоровье
8 мая 21, 18:37
Стоматолог объяснил, какие эмоции могут разрушать зубы
зубы
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Стоматолог рассказал, что есть несколько видов эмоций, способных разрушать зубы.

Люди придумали выражение "стиснуть зубы" не случайно. Когда мы находимся в некой стрессовой ситуации, то сжимаем челюсть, таким образом, сдерживая негативные эмоции, которые в нашем обществе принято подавлять. Такой инстинкт контролировать бывает очень сложно и это приводит к разным негативным последствиям.

Стоматолог-ортодонт Родион Крамаренко в сториз Инстаграма объяснил на примере, какие же эмоции разрушают наши зубы.

"Да, эмоции способны на многое и реально даже зубы разрушить. Быть причиной повреждения эмали. Отсюда и увеличивают шансы бактерий на развитие кариеса", - рассказал стоматолог.

Крамаренко выделил такие эмоции, как жадность, гнев и обида.

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telegraf.com.ua
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