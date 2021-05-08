Стоматолог объяснил, какие эмоции могут разрушать зубы

Люди придумали выражение "стиснуть зубы" не случайно. Когда мы находимся в некой стрессовой ситуации, то сжимаем челюсть, таким образом, сдерживая негативные эмоции, которые в нашем обществе принято подавлять. Такой инстинкт контролировать бывает очень сложно и это приводит к разным негативным последствиям.

Стоматолог-ортодонт Родион Крамаренко в сториз Инстаграма объяснил на примере, какие же эмоции разрушают наши зубы.

"Да, эмоции способны на многое и реально даже зубы разрушить. Быть причиной повреждения эмали. Отсюда и увеличивают шансы бактерий на развитие кариеса", - рассказал стоматолог.

Крамаренко выделил такие эмоции, как жадность, гнев и обида.