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Леди
Красота и здоровье
10 мая 21, 11:51
Землю накроет шестидневная магнитная буря
магнитная буря
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Магнитная буря, которая накроет Землю в ближайшие дни, продлится 6 дней.
Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная активность ожидается со среды 12 мая до понедельника 17 мая. Следующий период повышенной солнечной активность ожидается 20 мая.

Всплески 12, 15-17 и 20 мая будут несильными. А вот бури 13 и 14 мая будут самыми сильными за прошедший период 2021 года. Метеочувствительным людям следует соблюдать осторожность в эти дни.

В дни магнитных бурь возможно ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Поэтому крайне важно придерживаться следующих рекомендаций: отказаться от спиртного, больше гулять пешком, уменьшить употребление соли и тщательно контролировать свое давление.

Источник: https://socportal.info/
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