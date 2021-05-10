Землю накроет шестидневная магнитная буря

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная активность ожидается со среды 12 мая до понедельника 17 мая. Следующий период повышенной солнечной активность ожидается 20 мая.





Всплески 12, 15-17 и 20 мая будут несильными. А вот бури 13 и 14 мая будут самыми сильными за прошедший период 2021 года. Метеочувствительным людям следует соблюдать осторожность в эти дни.





В дни магнитных бурь возможно ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Поэтому крайне важно придерживаться следующих рекомендаций: отказаться от спиртного, больше гулять пешком, уменьшить употребление соли и тщательно контролировать свое давление.



