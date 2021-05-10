Кето-диета: что есть, чтобы худеть без чувства голода

Кетогенная диета или кето-диета — один из самых популярных принципов питания для похудения. Первоначально она была создана для диабетиков, а также людей, страдающих эпилепсией, однако спустя время врачи заметили тенденцию безопасного похудения пациентов за счет улучшения метаболизма. Так, в тандеме с интервальным голоданием (об этом немного позже) кето-диета обошла по популярности диету Дюкана, веганство и, уж тем более, концепцию подсчета и ограничения калорий.





Внимательно изучи все нюансы кетогенной диеты и проконсультируйся с врачом, если ты страдаешь хроническими заболеваниями.





Что такое кетогенная диета: основные принципы





Кето-диета — это принцип сбалансированного питания с высоким содержанием жиров, средним содержанием белка и низким содержанием углеводов. Чаще всего его рекомендуют совмещать с интервальным голоданием, чтобы улучшить обмен веществ и избавиться от лишних килограммов. Основной принцип заключается не в том, чтобы морить себя голодом, а просто есть реже обычного, но использовать исключительно такие продукты, которые помогут продержаться без «подзарядки едой» в течение длительного времени.





Такое противоречие 6-разовому питанию объясняется тем, что с каждым приемом пищи происходит выброс инсулина (если в организме слишком много инсулина, то похудение происходит за счет потери мышц). Так, здоровый кетоз в работе с интервальным голоданием помогает сбалансировать уровень инсулина, повышая гормон роста. Как следствие, питание с высоким содержанием жиров помогает избавляться от лишнего веса, сохраняя в норме мышечную массу.





Совмещая две самые популярные системы питания ты помогаешь организму войти в стадию здорового кетоза, где в качестве энергии используется не сахар, а более полезное топливо — кетоны. Интересно и то, что ограничение углеводов помогает подавить аппетит и вызывает чувство сытости. Именно поэтому продержаться на системе кетогенной диеты и интервального голодания будет достаточно комфортно.





Кроме того, согласно рандомизированным контролируемым испытаниям, низкоуглеводные диеты не только помогают похудеть. Они также улучшают общее состояние здоровья и даже выступают вспомогательными «средствами лечения» болезни Паркинсона, Альцгеймера, и некоторых групп онкологических заболеваний.





Какие продукты можно есть на кето-дитете





Основа кетогенной диеты — это сбалансированное питание. Приблизительная разбивка продуктов должна выглядеть так: 75% жира, 20% белка и 5% углеводов.





Для этого важно выбирать продукты, которые содержат высокий уровень таких витаминов и элементов, как:





Витамин С (болгарский перец и квашеная капуста)— чтобы избавиться от инсулинорезистентности;

Витамин B1 (семечки, свинина, пищевые дрожжи) — чтобы устранить вред сахара и простых углеводов, а также избавить организм от стресса;

Омега 3 (жирная рыба) — чтобы избавиться от «плохого холестерина»;

Калий и магний (зелень и овощи) — чтобы справиться с инсулинорезистенцией и придать организму энергии;

Йод (морепродукты) — чтобы балансировать эстроген;

Железо (красное мясо) — чтобы повысить уровень выносливости организма.

Фитонутриенты (ростки) — чтобы очищать организм и насыщать его необходимой энергией.





Так, если ты составишь правильное меню кето-диеты, сбалансированный прием пищи уменьшит ежедневную порцию потребляемого. Это поможет сократить калории, не вгоняя организм в состояние стресса.





Что нельзя есть на кето-дитете





Как мы уже упомянули, кетогенная диета характерна низким содержанием углеводов. Поэтому в рационе рекомендовано избегать:





Злаковые продукты (высокоуглеводный хлеб, макароны)

Фрукты с высоким содержанием сахара

Молоко

Бобовые

Картофель





Кому нельзя практиковать кетогенную диету





Рацион во время кето-диеты состоит исключительно из питательных веществ и правильных продуктов. Однако такой «лечебный протокол питания» и начальные стадии кетоза могут казаться достаточно непривычным для организма. Чтобы правильно настроить режим данной диеты лучше обратиться к диетологу, который, исходя из анализов и общего обследования, поможет настроить уровень кетоновых тел.





Учитывая то, что кетоз понижает уровень инсулина, кетогенная диета особенно противопоказана людям с инсулинорезистентностью. Кроме того, если у тебя есть проблемы с почками или сахарный диабет — стоит особенно детально обсудить такой тип диеты с врачом.





Кетогенная диета для женщин: меню на неделю





День 1





Завтрак: черный кофе (можно с добавлением сливок) или зеленый чай; тосты с низкоухлеводным хлебом, листьями салата, авокадо и яйцом пашот.

Обед: салат с курицей, сыром фета, помидором и зеленью.

Ужин: запеченная спаржа со скумбрией, овощи.





День 2





Завтрак: омлет со сладким перцем и томатами, обжаренный на кокосовом масле.

Обед: низкоуглеводный рататуй.

Ужин: креветки обжаренные с овощами.





День 3





Завтрак: чиа пудинг на кокосовом или миндальном молоке.

Обед: запеканка из цветной капусты с сыром.

Ужин: курица в сливочно-грибном соусе; овощной салат.





День 4





Завтрак: вафли на миндальной муке, черный кофе/зеленый чай.

Обед: тыквенная лапша со свининой.

Ужин: стейк из красной рыбы и запеченные овощи под сыром.





День 5





Завтрак: яичница с грибами на сливочном масле со шпинатом.

Обед: салат с тунцом, сельдереем, помидорами и зеленью.

Ужин: жаренные морепродукты с чесноком и томатом.





День 6





Завтрак: кето-каша с орехами, семенами и небольшим количеством фруктов.

Обед: стейк с цветной капустой, сыром и сальсой.

Ужин: белая рыба на кокосовом масле, брокколи и листья салата.





День 7





Завтрак: яичница с беконом, базиликом и помидорами.

Обед: палочки сельдерея с гуакамоле, орехи.

Ужин: фаршированый перец, салат.



