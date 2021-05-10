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Леди
Красота и здоровье
10 мая 21, 17:51
Диетолог объяснил, для чего нужна клетчатка
овощи
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Диетолог Светлана Фус объяснила, чем полезна клетчатка.

Диетолог Светлана Фус провела очередной ликбез по правильному питанию на своей странице в Инстаграм. На этот раз его темой стала клетчатка: для чего она нужна, какая ежедневная норма и в каких продуктах содержится. 

Клетчатка - это пищевые волокна, группа веществ, которые относят к углеводам. Кожура овощей и фруктов, оболочка зерен из семян, да и сами овощи состоят из клетчатки.

"Она не обеспечивает нас энергией и не переваривается. Но с ней поступают витамины и минералы в организм" - отмечает Светлана.

Для чего тогда нужна клетчатка?

- проходя через кишечник клетчатка чистит ли его, собирая на себя токсины и выводит их. 

- она необходима для жизни бифидо и лактобактерий, которые отвечают за иммунитет кишечника и защищают от инфекции.

- в желудке она разбухает и предает чувство сытости.

- помогает работает кишечнику.

- уменьшает всасывание холестерина и простых углеводов.

- снижает уровень сахара в крови.

Также, диетолог добавила сколько в день необходимо есть клетчатки, и в каких продуктах она содержится. 
telegraf.com.ua
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