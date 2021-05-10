Диетолог объяснил, для чего нужна клетчатка

Диетолог Светлана Фус провела очередной ликбез по правильному питанию на своей странице в Инстаграм. На этот раз его темой стала клетчатка: для чего она нужна, какая ежедневная норма и в каких продуктах содержится.
Клетчатка - это пищевые волокна, группа веществ, которые относят к углеводам. Кожура овощей и фруктов, оболочка зерен из семян, да и сами овощи состоят из клетчатки.
"Она не обеспечивает нас энергией и не переваривается. Но с ней поступают витамины и минералы в организм" - отмечает Светлана.
Для чего тогда нужна клетчатка?