3 вида рыбы, идеальных для людей с диабетом

Большинство людей думают о диабете 2 типа как о проблеме сахара в крови, но это гораздо больше. Инсулинорезистентность — отличительный признак диабета 2 типа — может создать проблемы для сердечно-сосудистой системы.

Рыба не только является отличным источником белка и полезных жиров, но и содержит множество важных витаминов и минералов.





Как часто нужно есть рыбу?





Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует есть 2 порции рыбы в неделю. AHA делает упор на употребление жирной рыбы, такой как лосось, скумбрия, форель и сардины, потому что в этих продуктах особенно много омега-3 жирных кислот.





Джилл Вайзенбергер, доктор медицинских наук, сертифицированный специалист по лечению диабета, советует обратить внимание на 3 вида рыбы.





Лосось является большой выбор рыбы для лечения диабета 2 -го типа, так как высоко он в омега-3 жирных кислот, как «здоровые» жиры, которые могут помочь уменьшить риск распространенных связанных с диабетом осложнений, таких как болезни сердца, сердечной недостаточности, инсульта. Анализ четырех международных исследований, опубликованных в марте 2021 года в JAMA Internal Medicine, показал, что употребление не менее 2 порций красной рыбы в неделю связано с более низким риском сердечного приступа, инсульта и смерти среди людей с сердечными заболеваниями.





Тилапия — это низкокалорийная рыба с высоким содержанием белка и очень мягким вкусом. Небольшое филе, приготовленное на пару, содержит 137 калорий и 28,5 грамма (г) белка. Тилапию также довольно легко найти как в свежем, так и в замороженном филе, и ее еще проще приготовить.





Треска — это низкокалорийная белая рыба с высоким содержанием белка.





«В треске очень мало насыщенных жиров и хорошее количество омега-3», — утверждает Вайзенбергер.

Но в отличие от тилапии, треска дает немного более плотное филе, которое может выдерживать более агрессивные методы приготовления, такие как приготовление на гриле, а также более смелые приправы.



