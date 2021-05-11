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Леди
Красота и здоровье
11 мая 21, 11:29
Какой пищевой краситель признали опасным
пищевой краситель
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В Европейском агентстве по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявили, что краситель Е171 не может считаться безопасной пищевой добавкой.
Во многие продукты добавляют пищевые красители, это нужно для повышения их безопасности, длительности хранения, сохранения и улучшения их вкуса, консистенции или внешнего вида. Но некоторые Е-добавки могут быть опасны для здоровья. 

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) изменило свою позицию относительно пищевого красителя Е 171 (диоксид титана), который часто применяют при производстве сухого молока, быстрых завтраков, майонеза, мороженого и кондитерских изделий. И он достаточно популярен в Украине. Основываясь на результаты многочисленных исследований, эксперты пришли к выводу, что эта добавка не может считаться безопасной для здоровья. 

Несколько лет назад EFSA заявило, что нет доказательств, которые подтверждают, что пищевой краситель Е 171 обладает канцерогенным действием. Но потом начали появляться исследования, указывающие на то, что диоксид титана может накапливаться и вредить клеткам, если попадает в  организм человека в форме наночастиц диаметром менее 100 нм. 

В прошлом году первой страной мира, которая запретила использовать эту пищевую добавку в продуктах стала Франция. 

Комиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов ЕС Стелла Кириакидес уже писала в Twitter, что законопроект о полном запрете добавки Е171 вынесут на рассмотрение как можно скорее. 

Напомним, что пищевые добавки попадают в еду после многократных исследований и считаются безопасными. Однако в некоторых случаях и разрешенные вещества могут нанести вред здоровью.

Источник: https://society.comments.ua/
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