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Леди
Красота и здоровье
11 мая 21, 11:32
Растительное молоко: разновидности напитка, противопоказания
Растительное молоко
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Можно ли называть растительное молоко - молоком? Каким бывает этот напиток? Кому можно, а кому нельзя его пить? А что у него общего с коровьим молоком? На все эти вопросы решила ответить диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм.
Диетолог отмечает, что считать этот напиток молоком несправедливо ведь по определению, молоко - это продукт молочных желез млекопитающих.⁣⁣ А растительное же молоко - это не что иное, как напиток из воды, семян или орехов, водная эмульсия.

Растительные напитки подходят людям с непереносимостью лактозы или аллергией на белок коровьего молока. Также его можно вводить в рацион детей от одного года. Но есть исключение - рисовое молоко не рекомендуется детям до 4-5 лет.

Каждый из растительных напитков имеет свой вкус, состав и усвояемость, а его свойства зависят от растения, из которого его изготовили.

В овсяном есть бета-глюканы, влияющие положительно на иммунитет. Кроме того, в растительное молоко промышленного производства часто добавляют кальций и витамины А и Д.⁣⁣⠀

В соевом молоке больше растительного белка. Этим оно близко к коровьему молоку. На его основе производят также соевые сливки и йогурт. 

⁣Кокосовое молоко более жирное и калорийное по всем видам растительного молока.

Светлана отмечает, что напиток может присутствовать в нашем питании, но важно понимать, что он не заменит полезных свойств молочных продуктов, которые в небольших количествах должны быть в здоровом питании каждый день.⁣⁣⠀

Источник: https://telegraf.com.ua/
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