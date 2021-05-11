Самый бесполезный источник кальция

Так, один из них спросил доктора, безопасно ли употреблять перемолотую яичную скорлупу, вперемешку с лимонной кислотой, в качестве источника кальция. Вот что думает по этому поводу доктор:





Скорлупа от вареных яиц действительно безопасна, но одновременно и бессмысленна в качестве источника кальция. Дело в том, что кальций, чтобы попасть в обмен веществ, должен поступить в организм в виде растворимой соли, а в скорлупе он содержится в виде нерастворимого соединения. Попробуйте растворить порошок, который вы получили, измельчив ту самую яичную скорлупу… А лимонной кислотой можно серьезно повредить слизистую.





Для того чтобы ребенок получил так нужный ему для роста и развития кальций, есть прекрасные препараты — доступные и дешевые. Это обычный глюконат кальция, карбонат кальция. Короче говоря, имеется огромное количество препаратов кальция, полезных и эффективных.



