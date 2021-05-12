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Леди
Красота и здоровье
12 мая 21, 11:51
Как выбрать сахарозаменитель
сахарозаменитель
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Многие люди пытаются стать sugar free и разобраться в тяге к сладкому. Если зависимость от сладкого невозможно сильная, то есть определенные сахарозаменители, которые можно использовать, как “временный костыль”.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

“Какие сахарозаменители я рекомендую? Никакие! Здоровый человек может себе позволить углеводы из ягод, овощей, зелени, орехов, фруктов и безглютеновых злаков. До 100-130 г в сутки в пересчете на углеводы вполне допустимо”, – рассказала Григорьева.

Она добавила, что при нарушениях углеводного обмена, хроническом воспалении, плачевном состоянии микробиома, сахзамы (СЗ) могут усугубить состояние.

“А ведь именно в этот период люди решают завязать с сахаром и часто переключаются на СЗ. Но это самообман и довольно вредная привычка”, – рассказала врач.

Какие сахарозаменители выбрать

“Если зависимость от сладкого невозможно сильная, то, как временный костыль, допустимы эритрит и стевия”, – советует Григорьева.

На тот период, когда человек не просто хочет перейти на sugar free, а пытается разобраться в тяге к сладкому – психологическая это причина или биохимическая. Но без иллюзий и зная о негативных последствиях СЗ.

Чем опасны сахарозаменители

СЗ взаимодействуют с рецепторами, отвечающими за сладкий вкус, и поддерживают такую же зависимость от сладкого, как и сахар.

Здесь лучше поработать с психологом, чем обманывать рецепторы.

Рецепторы сладкого есть и во рту, и в кишечнике, желудке, мозге, жировой ткани, поджелудочной железе и пр.

Так, стимулируя их в желудке, СЗ увеличивают производство грелина – гормона голода и усиливают аппетит. Постоянное чувство голода – не лучший спутник человека, правда?

При воздействии СЗ на рецепторы клеток поджелудочной железы выделяется инсулин, точно также, как и на сахар, усугубляя состояние инсулинорезистентности.

Чем еще грозят сахарозаменители:

часть из них из них усугубляют СИБР и СИГР,
увеличивают риск ИР и СД 2 типа,
повышают частоту нейродегенеративных заболеваний,
полиолы (ксилит, сорбит, эритрит) могут вызвать диарею и противопоказаны при желчнокаменной болезни, так как усиливают желчеотток,
нарушают синтез дофамина и серотонина,
провоцируют аллергические реакции.

“По мне, так лучше иногда позволять себе кусочек тортика, чем обманываться сахзамами”, – подытожила эндокринолог.

Источник: https://golos.ua/
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