Как выбрать сахарозаменитель

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.





“Какие сахарозаменители я рекомендую? Никакие! Здоровый человек может себе позволить углеводы из ягод, овощей, зелени, орехов, фруктов и безглютеновых злаков. До 100-130 г в сутки в пересчете на углеводы вполне допустимо”, – рассказала Григорьева.





Она добавила, что при нарушениях углеводного обмена, хроническом воспалении, плачевном состоянии микробиома, сахзамы (СЗ) могут усугубить состояние.





“А ведь именно в этот период люди решают завязать с сахаром и часто переключаются на СЗ. Но это самообман и довольно вредная привычка”, – рассказала врач.





Какие сахарозаменители выбрать





“Если зависимость от сладкого невозможно сильная, то, как временный костыль, допустимы эритрит и стевия”, – советует Григорьева.





На тот период, когда человек не просто хочет перейти на sugar free, а пытается разобраться в тяге к сладкому – психологическая это причина или биохимическая. Но без иллюзий и зная о негативных последствиях СЗ.





Чем опасны сахарозаменители





СЗ взаимодействуют с рецепторами, отвечающими за сладкий вкус, и поддерживают такую же зависимость от сладкого, как и сахар.





Здесь лучше поработать с психологом, чем обманывать рецепторы.





Рецепторы сладкого есть и во рту, и в кишечнике, желудке, мозге, жировой ткани, поджелудочной железе и пр.





Так, стимулируя их в желудке, СЗ увеличивают производство грелина – гормона голода и усиливают аппетит. Постоянное чувство голода – не лучший спутник человека, правда?





При воздействии СЗ на рецепторы клеток поджелудочной железы выделяется инсулин, точно также, как и на сахар, усугубляя состояние инсулинорезистентности.





Чем еще грозят сахарозаменители:





часть из них из них усугубляют СИБР и СИГР,

увеличивают риск ИР и СД 2 типа,

повышают частоту нейродегенеративных заболеваний,

полиолы (ксилит, сорбит, эритрит) могут вызвать диарею и противопоказаны при желчнокаменной болезни, так как усиливают желчеотток,

нарушают синтез дофамина и серотонина,

провоцируют аллергические реакции.





“По мне, так лучше иногда позволять себе кусочек тортика, чем обманываться сахзамами”, – подытожила эндокринолог.



