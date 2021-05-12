Леди Красота и здоровье
12 мая 21, 11:57
Нужно ли принимать витамин D летом
На странице в Instagram эксперт отметила, что через солнечные лучи в подкожной жировой клетчатке у нас может синтезироваться примерно до 20% витамин D.
И зависит от многих факторов:
- от загрязнений окружающей среды
- от длины волны УФ-лучей.
- от пигмента кожи, более смуглая кожа — меньше синтез витамина D.
- когда вы загорели и ваша кожа приобрела бронзовый оттенок, то синтез витамина D снижается.
- возрастной фактор. С возрастом уменьшается количество подкожной жировой клетчатки. Люди 60+ в зоне риска по низким показателям витамина D по крови и риска потери костной массы.
Кожа помнит каждое обгорание на солнце на клеточном уровне.
Если вы не принимаете витамин D летом, вы снижаете антиоксидантную защиту, т.к. УФ лучи один из главных провокаторов преждевременного старения кожи.
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Под действием УФ лучей запускается окисление липидов и повышенный риск гиперпигментации.
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Адекватный уровень витамин D служит своего рода фотопротектором, поддерживает регенерацию кожи, обладает противовоспалительным эффектом.
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Оптимально дозировку подбирать индивидуально исходя из ваших показателей.
Источник: https://newsyou.info/