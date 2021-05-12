Нужно ли принимать витамин D летом

На странице в Instagram эксперт отметила, что через солнечные лучи в подкожной жировой клетчатке у нас может синтезироваться примерно до 20% витамин D.





И зависит от многих факторов:





- от загрязнений окружающей среды

- от длины волны УФ-лучей.

- от пигмента кожи, более смуглая кожа — меньше синтез витамина D.

- когда вы загорели и ваша кожа приобрела бронзовый оттенок, то синтез витамина D снижается.

- возрастной фактор. С возрастом уменьшается количество подкожной жировой клетчатки. Люди 60+ в зоне риска по низким показателям витамина D по крови и риска потери костной массы.





Кожа помнит каждое обгорание на солнце на клеточном уровне.





Если вы не принимаете витамин D летом, вы снижаете антиоксидантную защиту, т.к. УФ лучи один из главных провокаторов преждевременного старения кожи.

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Под действием УФ лучей запускается окисление липидов и повышенный риск гиперпигментации.

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Адекватный уровень витамин D служит своего рода фотопротектором, поддерживает регенерацию кожи, обладает противовоспалительным эффектом.

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Оптимально дозировку подбирать индивидуально исходя из ваших показателей.



