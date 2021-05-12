6 продуктов, которые предотвращают тромбоз

При таком состоянии врачи могут назначать препараты, которые разжижают кровь. Однако на начальных стадиях недуга или для профилактики подобные лекарства опасны.





Дабы уменьшить риск тромбоза специалисты рекомендуют изменить рацион питания. По данным специалистов, на помощь придет щелочная пища. Она снижает окислительные процессы в крови и помогает устранить причину возможного развития тромбоза.





Какие продукты разжижают кровь?





ВОДА





Пропустить через 14 Большинство процессов в нашем организме обеспечивает именно вода. Мы часто игнорируем рекомендации по соблюдению водного баланса, что с возрастом может стать большой проблемой для здоровья. Обезвоживание вызывает сгущение крови и впоследствии образование тромба. Старайтесь в течение дня выпивать не менее 1,5-2 литров воды.





КУРКУМА





Эта специя воздействует на организм как антиагрегант. Она предотвращает свертываемость крови не хуже лекарства. Медики рекомендуют добавлять куркуму в рацион не только, чтобы избежать тромбоза, но и повысить иммунитет в целом. Полезные вещества в ней улучшают обменные процессы и помогают выводить токсины из организма.





ЖГУЧИЙ ПЕРЕЦ





Ученые называют жгучий перец быстродействующим антикоагулянтом. Он нейтрализует слипание тромбоцитов, из-за которого нередко происходит образование тромбов. По некоторым данным, большое количество перца в рационе может разрушать тромбы, однако слишком переусердствовать не стоит, ведь можно нанести вред собственному желудку.





ИМБИРЬ





Полезным для разжижения крови имбирь делает его способность положительно влиять на агрегацию тромбоцитов. В нем содержится природная кислота салицилат, которая обладает противовоспалительными и антикоагулянтными свойствами.





АНАНАС





У этого экзотического фрукта есть фермент бромелайн. Это природный растворитель крови, который уменьшает липкость тромбоцитов. В комбинации с куркумой и имбирем, уверяют специалисты, эффективность пользы ананаса повышается.





ПРОДУКТЫ С ВИТАМИНОМ Е





Они способствуют профилактике тромбоза и затвердения артерий. Среди таких продуктов врачи выделяют растительное масло, миндаль, брокколи, манго и авокадо. Еще один вариант — включить в рацион добавки с витамином Е, но перед этим стоит проконсультироваться с врачом.



