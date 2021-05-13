Лекарства, которые опасно принимать самостоятельно

Несколько лет назад ВОЗ опросила жителей 12 стран мира об их отношении к антибиотикам. Четверть опрошенных ответили: использование препаратов этого вида, рекомендованных родственниками и друзьями, вполне допустимо. Также, по мнению 64% участников опроса, вирусные инфекции можно лечить антибактериальными препаратами. Вреда не будет.





Люди часто прописывают себе препараты с помощью Интернета или советов знакомых. Однако вылечиться таким образом удается крайне редко. По мнению медиков, обычно люди ошибаются в выборе препаратов, в лучшем случае это просто делает их прием бессмысленными, а в худшем — наносит вред организму.





Медики не советуют принимать самостоятельно антибактериальные препараты, потому что у человека может быть аллергия на подобные лекарства. Также есть заболевания, при которых прием данных средств - противопоказан.





Бесконтрольный прием антибактериальных препаратов также может привести к формированию у микробов в организме пациента определенной устойчивости.





Сюда же можно отнести и лекарства от гипертонии. Их бесконтрольный прием может привести к летальному исходу.



