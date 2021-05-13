Чем можно заменить сахар? 5 полезных альтернатив

Но, главное очень захотеть.





А еще – использовать полезные альтернативы сахару.





Так ли сахар опасен?





"Да. Всем известно, что белый сахар внесен в список вредных для здоровья продуктов, у него нет питательных свойств, он способствует увеличению веса, снижению концентрации кальция, закисляет организм. Но нам всем хочется сладкого вкусного десерта, который не сильно повышал бы гликемический индекс и не уходил в жир. И да, полезные сладости без сахара бывают", – говорит Яна Легеза. ⠀





Главные 5 альтернатив сахару





Цельный тростниковый сахар является самым простым вариантом замены белого сахара, и при его использовании можно поддерживать в рецепте те же пропорции, не замечая важных изменений вкуса.





Стевия наиболее часто применяется в питании в Мексике. Она обладает очень высокой степенью подслащивания, а также многими свойствами, полезными для здоровья.





Мед – это вкусная и питательная пища, которая дает нам много энергии и жизненных сил, а также укрепляет иммунитет. Но его нежелательно добавлять в десерты с термической обработкой. Также мед является аллергенным продуктом, поэтому запрещен аллергикам.





Кленовый сироп и сироп агавы имеют большую питательную ценность. По вкусу немного напоминают карамель, и подойдут не только для полива на блинчики, но и как подсластитель внутрь теста.





Эритритол – современный подсластитель для диабетиков, который не повышает уровень инсулина, и содержит 0 калорий. Немного изменяет вкус напитков, но в десертах не ощущается.



