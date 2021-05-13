Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.41
USD
27.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
13 мая 21, 11:27
Чем можно заменить сахар? 5 полезных альтернатив
сахар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сахар и мы – такой болезненный вопрос. И, вроде бы, понимаем, что нельзя, и что он страшно вреден, а вот прожить без сладкого удается не каждому.
Но, главное очень захотеть.

А еще – использовать полезные альтернативы сахару.

Так ли сахар опасен?

"Да. Всем известно, что белый сахар внесен в список вредных для здоровья продуктов, у него нет питательных свойств, он способствует увеличению веса, снижению концентрации кальция, закисляет организм. Но нам всем хочется сладкого вкусного десерта, который не сильно повышал бы гликемический индекс и не уходил в жир. И да, полезные сладости без сахара бывают", – говорит Яна Легеза. ⠀

Главные 5 альтернатив сахару

Цельный тростниковый сахар является самым простым вариантом замены белого сахара, и при его использовании можно поддерживать в рецепте те же пропорции, не замечая важных изменений вкуса.

Стевия наиболее часто применяется в питании в Мексике. Она обладает очень высокой степенью подслащивания, а также многими свойствами, полезными для здоровья.

Мед – это вкусная и питательная пища, которая дает нам много энергии и жизненных сил, а также укрепляет иммунитет. Но его нежелательно добавлять в десерты с термической обработкой. Также мед является аллергенным продуктом, поэтому запрещен аллергикам.

Кленовый сироп и сироп агавы имеют большую питательную ценность. По вкусу немного напоминают карамель, и подойдут не только для полива на блинчики, но и как подсластитель внутрь теста.

Эритритол – современный подсластитель для диабетиков, который не повышает уровень инсулина, и содержит 0 калорий. Немного изменяет вкус напитков, но в десертах не ощущается.

Источник: https://kurs.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как худеть по типу фигуры: советы диетологов
noimageЛекарства, которые опасно принимать самостоятельно
noimageПять причин есть клетчатку каждый день (ВИДЕО)
noimage6 продуктов, которые предотвращают тромбоз
noimageНужно ли принимать витамин D летом
Лента новостей