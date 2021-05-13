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Леди
Красота и здоровье
13 мая 21, 11:29
Как худеть по типу фигуры: советы диетологов
фигура
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По мнению британских диетологов, для того, чтобы похудеть, не достаточно просто начать питаться полезными продуктами и заниматься спортом. Важно учитывать и то, к какому типу относится ваша фигура.
Учитывая этот момент, можно подобрать питание и физические нагрузки, максимально способствующее сбросу лишнего веса. Благодаря такому рациону и активностям, можно быстро избавиться от 5-8 килограмм, питаясь вкусно и полезно.

Если ваша фигура напоминает треугольник (широкие плечи, тонкая талия, узкие бедра), нужно исключить из питания газированные напитки, орехи, выпечку, приправы, кисломолочные продукты, ограничьте мясо, птицу и копченые продукты. Ешьте побольше бобовых, рыбы, свежих молочных продуктов, сельдерея, овсянки, помидоров, баклажанов и кабачков.

Из спортивных нагрузок подойдут силовые упражнения, кроссфит.

Если ваш тип фигуры прямоугольник (широкие плечи, талия и бедра, спортивная фигура), совсем не употребляйте кофеин, табак, выпечку и сахар, ограничьте фрукты, мучные изделия, шоколад, бананы, картофель, свеклу. Разрешены птица, рыба, кабачки, огурцы, морковь, бобовые.

В спорте обратите внимание на йогу, пилатес, стретчинг, танцы.

Если вы по типу фигуры «яблоко» (бычные плечи и бедра, но слабо выраженная талия, склонность набирать вес в районе живота), вам запрещены к употреблению свинина, копчености, картофель, морковь, свекла, выпечка. Следует ограничить соль, соевый соус, говядину и алкоголь. Делайте упор на зеленый чай, воду, морепродукты, птицу, чеснок, сельдерей, цитрусовые, яйца.

Из спорта оптимально подойдут бег, плавание, велосипед и аквааэробика.

Если ваш тип фигуры это «груша», откажитесь от пряностей, острыхе продуктов, лимонов, сахара, выпечки, ешьте в меньших количествах мясо, сладкие йогурты, мучные изделия. Можно в любом количестве птицу, овощи, фрукты и творог.

Спортивные нагрузки, которые вам подойдут, бег, ролики, велосипед.

Источник: https://changeua.com/
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