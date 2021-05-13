Как худеть по типу фигуры: советы диетологов

Учитывая этот момент, можно подобрать питание и физические нагрузки, максимально способствующее сбросу лишнего веса. Благодаря такому рациону и активностям, можно быстро избавиться от 5-8 килограмм, питаясь вкусно и полезно.





Если ваша фигура напоминает треугольник (широкие плечи, тонкая талия, узкие бедра), нужно исключить из питания газированные напитки, орехи, выпечку, приправы, кисломолочные продукты, ограничьте мясо, птицу и копченые продукты. Ешьте побольше бобовых, рыбы, свежих молочных продуктов, сельдерея, овсянки, помидоров, баклажанов и кабачков.





Из спортивных нагрузок подойдут силовые упражнения, кроссфит.





Если ваш тип фигуры прямоугольник (широкие плечи, талия и бедра, спортивная фигура), совсем не употребляйте кофеин, табак, выпечку и сахар, ограничьте фрукты, мучные изделия, шоколад, бананы, картофель, свеклу. Разрешены птица, рыба, кабачки, огурцы, морковь, бобовые.





В спорте обратите внимание на йогу, пилатес, стретчинг, танцы.





Если вы по типу фигуры «яблоко» (бычные плечи и бедра, но слабо выраженная талия, склонность набирать вес в районе живота), вам запрещены к употреблению свинина, копчености, картофель, морковь, свекла, выпечка. Следует ограничить соль, соевый соус, говядину и алкоголь. Делайте упор на зеленый чай, воду, морепродукты, птицу, чеснок, сельдерей, цитрусовые, яйца.





Из спорта оптимально подойдут бег, плавание, велосипед и аквааэробика.





Если ваш тип фигуры это «груша», откажитесь от пряностей, острыхе продуктов, лимонов, сахара, выпечки, ешьте в меньших количествах мясо, сладкие йогурты, мучные изделия. Можно в любом количестве птицу, овощи, фрукты и творог.





Спортивные нагрузки, которые вам подойдут, бег, ролики, велосипед.



