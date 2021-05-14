Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.44
USD
27.60
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
14 мая 21, 12:31
Популярные ошибки при чистке зубов
зубы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Врачи часто напоминают о том, как важно надолго сохранить здоровье зубов.
Для этого стоит не забывать об их правильной чистке. Стоматолог Маркус Фелбер назвал самые распространенные ошибки в этой процедуре.

Он отметил, что не нужно чистить зубы сразу после еды, так как для образования защитной оболочки эмали нужно некоторое время, а без нее зубы можно повредить. Об этом он рассказал журналу Focus. Также он призвал не использовать «народные средства» вроде соды и других отбеливающих средств для зубов. Иначе абразивные вещества способны навредить им.

Некоторые считают, что зубы можно «почистить», съев яблоко. Стоматолог объяснил, почему это не помогает в данной ситуации. «Из-за отсутствия кислотной мантии у зуба после еды яблоко скорее повреждает эмаль, нежели приносит ей пользу», – заявил он.

Врач посоветовал не чистить зубы от десен к зубам, так как этим можно повредить слизистую. Вместо этого следует как бы «стряхивать» ею налет, двигая вправо-влево. Кроме того, Фелбер призвал не забывать об использовании зубной нити.

Источник: https://changeua.com/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Советы по уходу за волосами, которым должны следовать все
noimage15 способов проснуться в хорошем настроении
noimageПродукты, которые разрушают организм изнутри
Лента новостей