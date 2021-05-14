Популярные ошибки при чистке зубов

Для этого стоит не забывать об их правильной чистке. Стоматолог Маркус Фелбер назвал самые распространенные ошибки в этой процедуре.





Он отметил, что не нужно чистить зубы сразу после еды, так как для образования защитной оболочки эмали нужно некоторое время, а без нее зубы можно повредить. Об этом он рассказал журналу Focus. Также он призвал не использовать «народные средства» вроде соды и других отбеливающих средств для зубов. Иначе абразивные вещества способны навредить им.





Некоторые считают, что зубы можно «почистить», съев яблоко. Стоматолог объяснил, почему это не помогает в данной ситуации. «Из-за отсутствия кислотной мантии у зуба после еды яблоко скорее повреждает эмаль, нежели приносит ей пользу», – заявил он.





Врач посоветовал не чистить зубы от десен к зубам, так как этим можно повредить слизистую. Вместо этого следует как бы «стряхивать» ею налет, двигая вправо-влево. Кроме того, Фелбер призвал не забывать об использовании зубной нити.



