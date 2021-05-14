Советы по уходу за волосами, которым должны следовать все

Парикмахер из австралийского Брисбена Файт Уильямс рассказала читателям издания Daily Mail, как избежать ошибок в уходе за волосами, которые могут серьезно навредить шевелюре.





Самое первое правило — не пытаться уберечь посеченные концы. Единственный способ борьбы с ними — ножницы. Уильямс советует подстригать кончики раз в два месяца, чтобы прическа всегда выглядела опрятно. Если же секущиеся кончики не подстригать, они продолжают разрушаться по длине и потом есть риск того, что придется сразу проститься не с одним сантиметром, а с пятью.





Настоятельно не советует специалист мыть волосы каждый день. Шампуни, особенно для жирных волос, могут быть довольно агрессивными, кожа головы при ежедневном мытье пересушивается, отчего сальные железы начинают работать усиленно. В результате волосы еще быстрее «пачкаются», а также нарушается их естественная защита.





Уильямс рекомендует мыть голову 2-3 раза в неделю, а в остальные дни, если это необходимо, использовать сухие шампуни — они позволяют освежить волосы, но не удаляют кожное сало.





По мнению Уильямс, самое плохое, что мы можем сделать с волосами, это подвергать их воздействию высоких температур. Горячие укладки негативно влияют на структуру волоса, способствуют вымыванию пигмента и появлению секущихся концов.





Поэтому по возможности нужно использовать только качественные приборы для укладки — они могут стоить значительно дороже аналогов, однако помогут сберечь волосы. И обязательное правило — использовать термозащиту при каждой укладке.





Блондинкам, которые в домашних условиях используют осветляющие маски и шампуни, не рекомендуется делать такие процедуры постоянно. Для защиты от желтизны достаточно одного раза в неделю.





Еще один важный совет, который дала Уильямс — слушать своего парикмахера. Специалист, который работает с вашими волосами может дать действительно ценные советы по домашнему уходу.





При этом, если только иногда ходить в салон, а дома ухаживать за волосами как попало, эффект от профессиональных процедур будет не таким, как хотелось бы за такие большие деньги. Грамотно подобранные домашние средства помогут не только выглядеть лучше, но и прилично сэкономить.



